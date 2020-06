Se billedserie Camilla Skovgaard gik som ung selv ned med stress og angst på grund af sine egne og samfundets forventninger. Nu prøver hun at hjælpe unge til et godt ungdomsliv uden stress og angst.

Budskab til de unge: Ro på - fremtiden er din

11. juni 2020

Mange unge tror, at de skal have en grydeklar plan for fremtiden, og at de ikke kan vælge om. Det er angst-provokerende. Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende grad om fremtiden. Ifølge Børnerådets undersøgelse fra 2018 oplever 74 procent af de unge i 8. klasse, at de ofte eller hele tiden er pressede.

Forfatteren Camilla Skovgaard fra Køge ved, hvad hun taler om. Hun er i dag 37 år, men da hun var helt ung, gik hun selv ned med stress og angst.

- Jeg var selv en af de unge, der havde alle muligheder, og alt så perfekt ud. Men et alt for hurtigt uddannelsesvalg betød, at jeg knækkede nakken og gik ned, fortæller Camilla Skovgaard.

Her flere år efter beskæftiger hun sig stadig med emnet, fordi hun kan se - både ud fra tallene, og når hun er ude og holde oplæg, at det er gået den forkerte vej, siden hun selv fik stress som studerende.

I 2018 udgav Camilla Skovgaard bogen »RO PÅ - fremtiden er din, du bestemmer selv« på Gyldendal. Hendes mission med bogen er at hjælpe unge mennesker til at lytte til dem selv og sætte grænser i forhold til de mange forventninger, der er til dem. Og nu har hun nyt på vej om samme emne, nemlig »RO PÅ! - debat om det gode ungdomsliv«, som det nye online-skolemateriale til elever i 8.-9. klasse hedder. Det udkommer på Gyldendal i disse dage.

- Der manglede noget materiale ved siden af bogen, og derfor gik jeg i gang med det nye materiale. Det er et online-forløb i dansk undervisningen på seks lektioner på Gyldendals Uddannelsesportal, som læreren skal gennemgå sammen med eleverne. Hovedopgaven i forløbet er et debatindlæg, eleven skal skrive. På den måde er der også noget danskfagligt i materialet, forklarer Camilla Skovgaard, og tilføjer, at »RO PÅ! - debat om det gode ungdomsliv« skal få eleverne i 8.-9. klasse til at reflektere over og debattere stress og pres blandt unge som en tendens i vores samfund.

Video og rap Udover at hun har skrevet materialet, er Camilla Skovgaard også hovedpersonen i en række videoer i materialet, hvor hun tager forskellige temaer op - som eksempelvis stress og pres, fremtiden, karakterer og sociale medier.

Rapperen Mund de Carlo er gået med i projektet. Han har produceret en rap specielt til skolematerialet med titlen »Det okay«, hvor han sætter ord på den forvirring og det pres, man kan føle som ung, blandt andet med disse linier:

»Jeg skal være ambitiøs, men ikke en stræber. Slå mig løs men uden af skabe mig. Søge grænserne men følge spillets regler. Gå i deres spor men bryde mønstrene der er bag mig. Tænke selvstændigt men være på de hotteste trends. Præstere og se godt ud imens. Nå det hele på den halve tid, og må ik' glemme at nyde mit liv.«

Camilla Skovgaard holder til dagligt foredrag og klasseoplæg om studievalg og stress og håber, at skolematerialet vil være en inspiration for de unge.

- Det er jo en generation, der er optaget af at komme videre, og som presses fra mange sider for at skynde sig og præstere på flere parametre. Vi glemmer, at ungdommen er en vigtig tid, som har en værdi i sig selv, og som ikke bare handler om at præstere men om at finde ud af, hvem man er og lære at træffe valg, som man trives med, siger hun.

Fra sabbat til fjumre Camilla Skovgaard blev i sin ungdom selv præget af snakken om, at nu skulle de unge skynde sig at blive færdige med skolen og tage en uddannelse lige efter. Danske unge fik at vide, at de var for langsomme i forhold til unge i resten af verden, så det var med at komme i gang, hvis Danmark skulle stå stærkt i globaliseringen.

- Og man gik fra at kalde det et sabbatår til at kalde det et fjumreår. Alene det siger jo alt om holdningen fra samfundets side. Det var et klart signal om, at det var spild af tid. Men det er det ikke. Nogle unge har simpelthen brug for et år mere til at blive modne. Jeg havde selv hårdt brug for noget andet end bøger, så jeg tog til Frankrig i nogle måneder lige efter min bachelor i statskundskab, og det var bestemt ikke spild af tid. Tværtimod var det med til at modne mig, og jeg fik nyt blod på tanden til at videreuddanne mig og fortsætte det arbejde, jeg havde fået i Folketinget under mine studier.

Camilla Skovgaard er rigtig glad for, at budskabet om at få ro på i forhold til fremtid, karakterer og det sociale liv, nu kommer ud at arbejde i skolen, der hvor det hele begynder.