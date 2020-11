Britisk økonomi i rekordstor fremgang - men økonom ser skyer

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Baggrunden for fremgangen kommer dog på en noget billig baggrund. I andet kvartal var økonomi nemlig ramt af rekordstor modvind.

Og udsigten for den britiske økonomi er langtfra lyserød. Ifølge økonom Kim Blindbæk fra Sydbank er der mørke skyer på vej.

Det skyldes blandt andet, at der fra november igen er indført skrappe restriktioner i Storbritannien, hvor alle ikke-nødvendige-butikker skal holde lukket.

- På mange måder minder den nye nedlukning om nedlukningen i foråret, der fik alvorlige konsekvenser for den britiske økonomi.

- Vi vurderer, at den britiske økonomi vil lide endnu et tilbageslag i fjerde kvartal, lyder det fra Blindbæk i en kommentar.