Britisk lavprisselskab henter milliarder til coronakrisen

Easyjet har torsdag udstedte og solgt nye aktier i selskabet for 419 millioner pund - svarende til cirka 3,5 milliarder kroner.

Flyselskabet Easyjet har rejst et milliardbeløb for bedre at kunne klare coronakrisen. Det oplyser det britiske selskab i en meddelelse.

Luftfartsindustrien har været i strid modvind de seneste par måneder på grund af udbruddet af coronavirus.

Rejserestriktioner har tvunget flyselskaberne til at holde deres fly på jorden med store tab til følge.

15. juni kunne Easyjet igen sende sine fly på vingerne, efter at de har været holdt på jorden siden 30. marts.

Det skete med krav om brugen af ansigtsmasker.

Det er i starten kun et begrænset antal ruter, som er blevet åbnet igen. Easyjet forventer dog at øge omfanget af flyvninger over sommeren.

Flyselskabet er en af de lavprisflyselskaber, der af analytikere er betragtet som godt stillet til at kunne klare krisen.

Selskabet har tidligere meldt ud, at det kan klare sig gennem hele 2020, selv hvis der ikke kom et eneste fly i luften.

Flyselskabet har dog alligevel taget sine forholdsregler.

I slutningen af maj varslede Easyjet, at der skulle fyres 30 procent af de ansatte, og at flåden af fly skulle mindskes.

Ved udgangen af september sidste år havde flyselskabet 15.000 ansatte.

Med torsdagens indsprøjtning forventer selskabet at have nok penge til at kunne klare længere tid med flyene på jorden eller en langtrukken genstart af industrien.

Det er da også en stor portion aktier, som der er blevet udstedt. Det svarer til næsten 15 procent af de eksisterende aktier.

Kapitalindsprøjtning er kommet, samtidig med at flyselskabet har kunnet fortælle om et milliardtab fra oktober 2019 til og med marts 2020.

I perioden har Easyjet haft et tab før skat på 353 millioner pund - svarende til tæt på 3 milliarder kroner.