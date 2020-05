Britisk lavprisselskab fyrer 30 procent af de ansatte

Ved udgangen af september sidste år havde EasyJet 15.000 ansatte.

Dermed slutter EasyJet, der et af Europas største lavprisselskaber, sig til listen af luftfartsselskaber, der skærer ned på antallet af ansatte.

Udbruddet af coronavirus verden over har sat restriktioner på rejser mellem lande og har samtidig fjernet appetitten på rejser hos mange flypassagerer.

EasyJet har af analytikere været betragtet som et af de selskaber, der er forholdsvist godt stillet og ikke er afhængig af, at deres hjemlands stat kommer dem til undsætning.

Selskabet har endda meldt ud, at det kan klare sig gennem hele 2020, selv hvis ikke et eneste fly kom i luften.

I april lå der 28 milliarder kroner i EasyJets kasse, og ikke alle selskabets fly er belånt, så der er mulighed for at skaffe yderligere kapital.

Det er sandsynligvis en ringe trøst for de ansatte, der mister deres job. De kan slutte sig til kolleger hos andre britiske luftfartsselskaber, som har fyret tusindvis.

Ryanair, British Airways og Virgin Atlantic har ifølge Reuters tilsammen annonceret, at 18.000 stillinger nedlægges - alene den seneste måned.

Krisen i luftfartsbranchen har ramt globalt.

Torsdag kunne både Norwegian og SAS præsentere milliardunderskud for kvartaler i starten af året. Begge har modtaget statsgarantier til lån for at have penge nok til at gå gennem krisen.