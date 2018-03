Britisk bankboss forvist fra industrien efter grove etikbrud

Det sker, efter at tilsynsmyndigheden Financial Conduct Authority, FCA, har gennemført en undersøgelse af hans tid som chef for den etisk funderede Co-op Bank, skriver The Guardian.

Paul Flowers, der tidligere var bestyrelsesformand for en Storbritanniens største banker, er blevet frataget retten til at arbejde i landets finansindustri.

- Rollen som bestyrelsesformand er unik, når det kommer til tillid og indflydelse. Formanden er afgørende for forventningen til selskabets kultur, værdier og ageren.

- Mr. Flowers har fejlet i sin pligt til at lede ved eksempel og til at møde de høje standarder af integritet og redelighed, der er krævet af rollen, skriver FCA på sin hjemmeside.

Bandlysningen fra industrien er den seneste nedtur for Paul Flowers i en årelang deroute. Han stod i spidsen for Co-op Bank, da et milliardstort hul i regnskaberne kom for dagens lys i 2013. Det kostede ham jobbet.

Efterfølgende blev det afsløret, at han havde købt og taget kokain, metamfetamin og ketamin.

Det blev han dømt for i 2014. I den forbindelse kom det frem, at det var sket, mens han var formand for banken. Og mens han afgav forklaring til parlamentet om problemerne i banken.

Det gav Paul Flowers, der er metodistpræst, øgenavnet "The Crystal Methodist".

FCA har undersøgt Paul Flowers opførsel som bestyrelsesformand og skriver:

- FCA har fundet, at Mr. Flowers, mens han var formand, har brugt sin arbejdsmobil til at foretage et antal upassende opkald til dyre chatlinjer.

- (Mr. Flowers red.) har brugt sin arbejdsmail til at sende og modtage seksuelt eksplicitte og på andre måder upassende beskeder samt til at diskutere ulovlige stoffer.

Det, sammen med dommen for ulovlige stoffer, har fået FCA til at bandlyse Paul Flowers fra at arbejde i den finansielle sektor.