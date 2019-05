Britisk arbejdsløshed falder til det laveste i 44 år

Mens det fortsat er et stort spørgsmål, hvordan Storbritannien skal forlade EU, bliver køen af arbejdsløse briter ved med at skrumpe ind.

I første kvartal faldt arbejdsløsheden til 3,8 procent, hvilket er et fald fra 3,9 procent måneden før.

Det viser tal fra Office for National Statistics. Det er Storbritanniens pendant til Danmarks Statistik.

Antallet af briter uden job har ifølge The Guardian været faldende de sidste fem år og er på det laveste niveau siden slutningen af 1974.

Storbritannien stod oprindeligt til at forlade EU 31. marts. Men da medlemmerne af parlamentet ikke kunne blive enige om en aftale, er det endt med en udskydelse frem til 31. oktober.

Blandt økonomer, virksomheder og politikere har det været fremført, at brexit kan blive en dyr omgang for Storbritanniens økonomi.

Det gælder særligt, hvis landet forlader EU uden en aftale om udtrædelsen - for eksempel om told og samhandel - populært kaldet "no deal".

Ifølge finanshuset Fidelity er faldet i arbejdsløsheden et udtryk for, at virksomhederne hyrer nye ansatte i stedet for at lave tunge investeringer i maskiner eller anlæg.

Det siger investeringsdirektør Tom Stevenson til The Guardian.

- De grumsede udsigter får virksomhederne til at hyre nu med muligheden for at fyre senere i stedet for at lave investeringer i nyt materiel, som man bagefter ikke kan trække tilbage, siger han.

Ifølge analysefirmaet Capital Economics kan usikkerheden om hele brexit-spørgsmålet have fået virksomhederne til at sætte turbo på.

- Den fortsatte styrke i beskæftigelse i første kvartal tyder på forhøjet økonomisk aktivitet, fordi virksomhederne har fremrykket køb og produktion for at forberede et no deal-scenarie, siger økonom Andrew Wishart til The Guardian.

Samlet er der nu 32,7 millioner briter i job. Det er 354.000 mere end for et år siden.