Briter udskyder grænsekontrol til gavn for danske fødevarer

Grundet brexit er det fra oktober nødvendigt med eksportcertifikater for mejeri-, slagteri- og fiskeprodukter.

Storbritannien udskyder grænsekontrol af fødevarer.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at det ikke er nødvendigt med eksportcertifikater på mejeri-, slagteri- og fiskeprodukter ved indførsel til Storbritannien før til oktober.

Certifikaterne skulle oprindeligt have været på plads fra 1. april 2021 på grund af brexit. Det skriver styrelsen. Men briterne har altså udskudt deadline med et halvt år.

- Fødevarestyrelsen har længe forberedt sig på brexit og ikke mindst på den nye store opgave med at underskrive i omegnen af 40.000 eksportcertifikater, som skal følge de animalske produkter hen over Nordsøen eller under Kanalen, siger Lilian Noer, kontorchef i International Handel i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Med en udsættelse af den opgave med seks måneder til den 1. oktober får vi nu endnu bedre mulighed for at sikre en så smidig handel med Storbritannien som overhovedet muligt og dermed understøtte den danske fødevareeksport, siger hun.

Fødevarestyrelsen udsteder i dag i omegnen af 100.000 eksportcertifikater om året.

Siden 1. januar i år har det ifølge styrelsen været et krav, at der skal udføres veterinær grænsekontrol af animalske produkter fra Storbritannien, der rammer EU's ydre grænse. Eksempelvis i Esbjerg Havn.

- Vi fortsætter i samme gode gænge med brexit-opgaverne, og vi vil undervejs have fortsat fokus på udviklingen i krav og aktiviteter i Storbritannien.

- Det er helt nødvendigt for at være klar til brexit. Hele tiden, siger Lilian Noer.