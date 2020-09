Se billedserie Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen mener, at brint vil spille en nøglerolle i fremtidens energiforsyning i Danmark.

Brint er energi- politikkens schweizerkniv

Brint er energi- politikkens schweizerkniv

Erhverv - 03. september 2020 kl. 13:38 Af Anders Spanggaard

Det, der optager politikere og forretningsfolk i store dele af verden i disse år, er muligheden for at fremstille store mængder brintbaserede brændsler af vind- og solenergi. På den måde kan vi på længere sigt få lastbiler, skibe og fly til at køre, sejle og flyve uden at belaste klimaet.

Tejs Laustsen Jensen, direktør i interesseorganisationen Brintbranchen, er en af dem, der ved en masse om og interesserer sig meget for brugen af brint i fremtidens energisystem. Han er ikke i tvivl om, at brint kommer til at spille en nøglerolle.

- Brint er energipolitikkens schweizerkniv, lyder det fra ham, hvis han meget kort skal redegøre for, hvor stor betydning brint kan få for vores fremtidige energiforsyning og hele den grønne omstilling.

I en ikke fjern fremtid, når store energiøer i Østersøen og Nordsøen begynder at producere elektricitet, vil vi i Danmark producere mere strøm, end vi har brug for at hive ud af stikkontakterne i virksomhederne og ude i de små hjem.

Den overskydende strøm kan vi bruge til at producere brint via processen elektrolyse, hvor vand bliver spaltet til brint og vand ved hjælp af den »grønne« strøm fra vindmøllerne.

Den frigivne brint kan herefter bruges som brændstof i en brændselscelle og kan på den måde bruges som brændstof i eksempelvis en bil.

Brinten kan imidlertid også bruges til at fremstille nye brændstoffer, de såkaldte elektrofuels, hvis man i en kemisk proces kombinerer brint med eksempelvis CO2. Afhængig af hvad brinten kombineres med, kan den omdannes til brændstof til lastbiler, skibe eller fly.

- Man kan sige, at strøm bliver en råvare, som vi har rigeligt af. Vi kan så vælge at sælge råvaren billigt til andre lande. Men det er da sjovere at forarbejde råvaren til brændstof, så den får en højere værdi, og vi på den måde kan få flere penge for den. Det kan sammenlignes med mælk og ost. En liter mælk koster en ti'er, men forarbejder vi den til ost, er mælken jo pludselig blevet meget mere værd, forklarer Tejs Laustsen Jensen.

Brint skaber balance Tejs Laustsen Jensen peger på, at uden brinten kan vi ikke bruge al den strøm, vi kan se frem til at producere. Brinten er forudsætningen for, at vi kan producere elektrofuels, og på den måde kan vi få brugt store mængder strøm på en måde, der giver værdi.

Han tilføjer, at der er store muligheder for, at Danmark kan blive et eksporterende land indenfor elektrofuels. I vores nærområde i Europa har flere lande store ambitioner og planer omkring brugen af brint i energiforsyningen. Eksempelvis har vort naboland Tyskland så vidtrækkende planer omkring brugen af brint, at de ikke kan selv kan producere tilstrækkelige mængder. Tyskerne bliver derfor nødt til at importere brint, og det kan Danmark komme til at nyde godt af, fordi vi i løbet af få år producerer langt mere el, end vi selv kan bruge.

De foreløbige fremskrivninger tyder på, at grøn brint, der er produceret via elektrolyse, vil falde betydeligt i pris frem mod 2030 både på grund af billigere strøm fra vind og sol samt industrialisering af elektrolyseteknologien.

- Det er vigtigt, at vi hurtigt får skabt en brint infrastruktur, fordi vi skal op i skala for at få omkostningerne ned, påpeger Tejs Laustsen Jensen.

Indfangning af CO2 CO2 er »skurken« i klimadebatten, fordi den er hovedårsagen til den globale opvarmning. Men den får i fremtiden stor betydning, fordi CO2 bliver en vigtig ingrediens i nogle af fremtidens elektrofuels. Vi kan faktisk komme i en situation, hvor vi mangler kulstof, som vi kan tilsætte brint for at lave for eksempel methanol, metan og diesel-lignende produkter til industri, lastbiler, skibe og fly.

En del af løsningen kan derfor være at indfange den CO2, der udledes i dag fra store skorstene på kraftværker samt industri- og affaldsanlæg. Derudover kan CO2-fangst fra vand og luft engang i fremtiden blive en gamechanger, som kan revolutionere produktionen af kulstofbaserede brændsler.

- Der er masser at tage fat på, men vi skal igang NU, hvis vi skal nå opfylde de klimamål, der er sat for 2030, pointerer Tejs Laustsen Jensen.