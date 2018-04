Se billedserie Kokken Lasse Zacho Andersen har selv mærket, hvad opmærksomhed om erhvervsuddannelserne kan betyde for andres opfattelse af uddannelserne. I januar i år vandt han DM i Skills. Foto: Bjarne Stenbæk

Branding for millioner skal skaffe flere faglærte

Erhverv - 19. april 2018
Af Martin Pedersen

Flere unge mennesker i Region Sjælland skal vælge en erhvervsuddanelse, når de er færdige med folkeskolen.

Det er en ambition med bred politisk opbakning. Region Sjællands målsætning er at få 25 procent af en ungdomsårgang til at vælge en erhvervsuddannelse. Lige nu ligger det tal på 21,8 procent her i regionen.

Midlerne til at nå målet er blandt andet mere stolthed og et øget kendskab til erhvervsuddannelserne. Det forklarer regionens udviklingsdirektør Carsten Krabbe.

- Hvis man skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så er det en mangesidet og langsigtet indsats. Først og fremmest skal vi have udbredt kendskabet til, hvad en erhvervsuddannelse er. For der er mere end 120 forskellige erhvervsuddannelser i Danmark, som giver adgang til nogle højtspecialiserede jobs, som de fleste af os ikke kender. Så det øgede kendskab er vigtigt for at få flere til at søge mod en erhvervsuddannelse, siger Carsten Krabbe.

Der er flere tal og statistikker, der tydeligt viser, at det er vigtigt for regionen at få skabt en større gruppe af faglærte.

Med 39 procent ufaglærte i Region Sjælland har regionen den højeste andel af ufaglærte i Danmark. I år 2025 vil der mangle 32.000 faglærte alene i Region Sjælland.

- En del af dem kan man skaffe ved at opkvalificere de ufaglærte. Men også ved at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, siger Carsten Krabbe.

Det er baggrunden for, at Region Sjælland i øjeblikket støtter 10 store projekter med samlet set 20 millioner kroner, som udelukkende arbejder for at lokke unge ind på en erhvervsuddannelse.

