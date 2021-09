EU-Kommissionen mener, at PostNord har fået ulovlig statsstøtte, der nu skal betales tilbage. (Arkivfoto)

Artiklen: Brancheorganisation overvejer at anke PostNord-dom

Brancheorganisation overvejer at anke PostNord-dom

Det vækker glæde hos brancheorganisationen ITD, at PostNord skal sende 490 millioner kroner statsstøtte retur, der ikke lever op til EU-reglerne.

Det var organisationen, der repræsenterer dansk vejgodstransport, som tilbage i 2017 klagede over, at Danmark og Sverige skød penge i selskabet.

Der blev dog klaget over støtte med i nærheden af tre milliarder kroner. Og at der ikke skal betales mere retur, får nu ITD til at overveje at anke afgørelsen.

- Vi undrer os stadig over, at det resterende beløb kan godkendes som lovlig støtte, siger direktør Carine Christensen i en pressemeddelelse.

- Vi har derfor bedt vores advokat granske afgørelsen og se, om den danner grundlag for yderligere tiltag fra vores side, lyder det fra direktøren.

ITD havde klaget over den dansk-svenske støtte, der blev besluttet i 2017, og en intern overførsel på knap 2,6 milliarder kroner fra PostNord til Post Danmark.

Mens den anden del blevet godkendt, er den første del altså i strid med EU's regler. Her vurderede EU-Kommissionen, at støtten ikke var sket på markedsvilkår.

Ifølge Carina Christensen har ITD lagt massivt pres på Kommissionen i sagen.

- Derfor glæder det mig på vores medlemmers vegne, at det har virket. Men jeg ærgrer mig over, at det er nødvendigt med klager og retssager.

- De danske politikere og myndigheder burde have sat en stopper for de urimelige statstilskud for længst, siger hun.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) udtaler i en pressemeddelelse, at han er glad for, at den milliardstore indsprøjtning i Post Danmark er godkendt.

Den var central for en nødvendig omstilling af PostNords danske forretning, mener ministeren. Han er dog skuffet over den anden afgørelse.

- Vi har selvfølgelig haft en anden vurdering, og jeg vil nu studere præmisserne for afgørelsen nærmere, siger Benny Engelbrecht.

PostNord skal betale cirka 195 millioner kroner tilbage til Danmark, som ejer 40 procent af selskabet. Sverige, der ejer 60 procent, får 295 millioner kroner.