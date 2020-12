Brancheorganisation: Overvej hvad feriepenge bruges på

Hvis man vil hjælpe den danske økonomi bedst muligt, bør man tænke over, hvordan man bruger de resterende feriepenge til foråret, hvis man vælger at få dem udbetalt.

- Vi opfordrer til, man overvejer, hvad pengene skal bruges på.

- Man kan godt vælge en ny fladskærm, men man kan også overveje at bruge dem på noget, som er produceret i Danmark. Eller endnu bedre en serviceydelse.

- Det kan være kroophold, restaurantbesøg eller for eksempel at tage ud og bowle. Her ryger en større del af pengene i den danske økonomi og ikke ud af landet, siger han.

Vil man støtte dansk økonomi mest muligt, er et frisør- eller krobesøg det bedste bud. Her er over 90 procent af pengene, man bruger, en gevinst for dansk økonomi, ifølge organisationen.

I den anden ende er køkkenmaskiner og fladskærms-tv. Her er gevinsten for dansk økonomi henholdsvis 50 og 60 procent.

Bjarke Roed-Frederiksen understreger, at SMVdanmark ikke fraråder, man køber fladskærmen, hvis det er det, man har lyst til.

- Men det, vi kan se, er, at frigivelsen af den første runde af feriepengene netop gav et stort boom i de danske butikker. Deres omsætning er pænt over, hvad den var før nedlukningen i foråret.

-Så man kunne godt pege på, at butikkerne har fået deres del, og det nu er tid til, man lægger nogle af pengene i den oplevelsesindustri, som har haft det svært, siger chefkonsulenten.

SMVdanmark peger på at danske hoteller med videre har mistet 57,1 procent af sin omsætning fra marts til september i år.

I samme periode har elektronikbutikker oplevet en fremgang på 11,2 procent i omsætning.

Hårdest ramt er rejsebureauer, der har mistet 79,1 procent af den normale omsætning fra marts til september.