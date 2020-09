Brancheforening savner dokumentation for nye restriktioner

Torsdag har statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde meddelt, at restauranter, barer og caféer over hele landet skal lukke klokken 22. Det gælder fra lørdag.

I Horesta, der er brancheorganisation for hotel-, restaurations- og turisterhvervet, er man uforstående overfor, at det endnu en gang er restauranterne, som skal holde for i kampen mod coronavirus.

- Vi savner dokumentation for, at det er restauranterhvervet, som har fået smittetrykket til at stige. Myndighederne har selv påpeget, at det er private fester og events, der har udløst de større smittekæder.

- Jeg er alvorligt bange for, at man har grebet fat i det forkerte værktøj for at slå smittetrykket ned, siger Kirsten Much, der er politisk direktør i Horesta, i en pressemeddelelse.

Regeringen har udmeldt de seneste restriktioner på grund af stigende smitte med coronavirus over hele landet.

Påbuddet om, at restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 trådte allerede i kraft for 17 kommuner i København og omegn torsdag. Men kommer også til at gælde for resten af landet.