Brancheforening: Tabsgrænse på spil er ringe værn mod ludomani

Danske Spil håber at overtale resten af spillebranchen i Danmark til at indføre et loft over det tab, som den enkelte spiller kan akkumulere på en måned.

Her er nogle af de største spiludbydere i Danmark medlemmer, blandt andet Danske Spil. Dogas direktør, Morten Rønde, mener, at Danske Spils forslag er bedre til at vaske spiludbydernes hænder end at komme ludomani til livs.

- Det er prøvet i andre lande. Hvis det bliver præsenteret som et spiller-beskyttelsesmiddel, er det ikke den rigtige måde at regulere på, siger han.

Ifølge Morten Rønde vil forslaget ramme kunder, der spiller for store beløb, men ikke lider af ludomani - og samtidig vil det sende spillere med ludomani ud i at oprette konti flere steder eller hos udenlandske spiludbydere.

Dermed mister spiludbyderne deres stærkeste kort, hvis de reelt vil forsøge at afværge ludomani hos deres brugere, mener Morten Rønde.

- Værdien i at have spillerne hos danske spiludbydere er, at det er nemmere at holde styr på markedet, siger han.

- Man kan overvåge spillerne, når de spiller, og så kan man opfange, hvis de udvikler et uheldigt spilmønster. Så kan man reagere ved at ringe til dem og give dem vejledning. Hvis de spiller i udlandet, mister du kontrollen.

Spørgsmål: Er der et fælles kodeks for, hvilken adfærd man reagerer på, så det er ens for spiludbyderne og ikke et konkurrenceparameter?

- Der er ikke en fælles standard endnu, for det er stadig ny videnskab, siger Morten Rønde:

- Der sker rigtig meget på den front, hvor der er mulighed for at analyse data med kunstig intelligens. Man kan dissekere uheldige spilmønstre på en meget bedre måde, end man kunne før. Men det kan man kun, hvis de spiller i Danmark.

Ud over Danske Spil inkluderer Dogas medlemmer blandt andet bookmakerne Bet365, Betfair og Unibet-ejeren Kindred Group samt casino-siderne Mr. Green, Pokerstars-ejeren Stars Group, Leovegas og Spillehallen.dk.