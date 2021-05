- Hvis virksomheder har lyst til at være en del af Boss Ladies, så er det bare at række ud og tage kontakt. Både hvis man har en lærling, der kunne være en del af ambassadørkorpset, men også hvis virksomheden gerne vil have en lærling eller svend, så hjælper vi gerne med et match. Det er fantastisk, hvis flere vil være ambassadørvirksomheder og få foran for at få flere kvinder ind i branchen. Det vil være rigtig stærkt, siger Nina Groes direktør for Boss Ladies. Foto: unknown

Boss Ladies vil have flere kvinder til at svinge hammer og murerske

Erhverv - 06. maj 2021 kl. 12:43 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Kvinder, der har taget en håndværkeruddannelse, har ofte kæmpet en lang kamp for deres plads i branchen. Først har de skulle overbevise mor og far, så har de forsvaret deres valg overfor veninderne, på skolen har de skulle bevise overfor lærerne og deres mandlige medstuderende, at de var interesserede og dygtige nok, og samme fordomme har de mødt som lærlinge og udlærte.

- De er startet, fordi de VIL det her, men alligevel skal de her unge kvinder hele tiden bevise deres værd, siger Nina Groes, der er direktør for projektet Boss Ladies.

Kvinder i mandefag Nina Groes har arbejdet med ligestilling i 15 år men har aldrig oplevet noget så kønsstereotypt som vores holdninger til erhvervsuddannelserne og deres fag.

- Erhvervsuddannelserne er noget af det allermest kønsopdelte, som vi har. Når man forestiller sig en håndværker, så ser man en mand, og når vi vejleder vores unge, så får drengene at vide, at de skal ud og give den gas på byggepladserne, mens pigerne sidder stille og derfor egner gymnasiet sig bedre til dem, siger hun.

Den eneste og første Boss Ladies er et tre-årigt forandringsprojekt, der netop har fået bevilling til at fortsætte i tre år mere. Det er et projekt, der handler om at få flere piger til at vælge håndværksfag, og til at trives, når de er i gang, så talenterne folder sig ud.

- Når du starter som ung kvinde på erhvervsuddannelserne, er du typisk den eneste, eller ude i virksomhederne er du den første, så det er lidt op ad bakke. Vi arbejder både med at løfte den enkelte kvinde og at ændre kulturen, fordi den enkelte ikke skal tage alle de kampe selv, og fordi dørene til de her fag også skal åbnes for pigerne, siger Nina Groes.

Nysgerrighed ignoreres Hun kan fortælle om nysgerrige unge piger, der kommer tilbage fra brobygningsdagene på erhversskolerne, og fortæller, at de har følt sig overset og småignoreret af lærerne, fordi der bliver talt direkte til drengene, mens det er som om pigernes interesse ikke regnes for reel. Brobygningen bruges til at vise ungdomsuddannelserne frem, men der er også problemer i forhold til erhvervsvejledningen senere ved studiestart, og når virksomheder er på udkig efter lærlinge.

- Det er helt absurd her i 2021, men der er altså fordomme i forhold til at ansætte kvinder, siger Nina Groes, der synes, at det går godt for Boss Ladies-projektet, men samtidig mener, at der er lang vej igen.

Teknisk dannelse Forklaringerne er blandt andet, at mange piger ikke har fået samme tekniske dannelse som deres jævnaldrende drengekammerater i forhold til at have prøve at arbejde med værktøj derhjemme, eller de kender kun håndværkerfagene, fordi de har en far eller bedstefar, der er håndværker.

- Det bliver en begrænsning, hvis ikke vi får formidlet til pigerne, at de her muligheder findes, for hvis de ikke ved det, hvordan skal de så kunne vælge, spørger Nina Groes og konstaterer:

- Man får ikke skabt forandring med et enkelt kursus eller en pjece, men det går virkelig godt for vores ambassadørkorps, der snart tæller 200 i hele landet. De har følt sig alene rundt omkring på skolerne og i virksomhederne men har nu fået kolleger via ambassadørnetværket, fortæller hun.

Ambassadører viser vej Ambassadørerne for Boss Ladies er rundt på folkeskoler i hele Danmark. Det giver noget anerkendelse og prestige til erhvervsskolerne, når de viser, at det er muligt at gå imod strømmen, forklarer Nina Groes. De 200 ambassadører er også ude på erhvervsskolerne, hvor der arbejdes med forandringsforløb og gives feedback til skolernes kommunikation.

- Det handler for eksempel om billeder på hjemmesiderne, der kan signalere, at man kun henvender sig til drengene, mens man glemmer den samfundsværdi, som mange af de her uddannelser repræsenterer. For eksempel at man bygger huser, som mennesker skal bo i, eller man arbejder med løsninger indenfor miljø og klima. Det er værdier, som de unge kvinder kigger efter, når de vælger uddannelse, siger Nina Groes.

Lille kvinde store bukser Helt lavpraktisk kan Boss Ladies indsats også handle om at skaffe det rigtige arbejdstøj og støvler i størrelser, som passer til kvinder. For når man i forvejen er den første og eneste kvinde på uddannelsen eller arbejdspladsen, så er det vanskelige vilkår at bevise, at man også er dygtig, når man render rundt i herrebukser, som er ved at falde ned, som Nina Groes formulerer det, men forandringsprocessen handler også om at skabe ordenligt introforløb ved studiestart, så de få kvinder ikke føler sig alene og senere at skaffe lærepladser.

- Selv om arbejdsmarkedet skriger på faglært arbejdskraft, så er det vanskeligt at skaffe lærepladser og særligt for kvinderne. Der hjælper vi en til en med at matche lærlinge med virksomheder, siger Nina Groes og understreger, at det ikke er et spørgsmål, om at kvinderne for en »forlomme«.

- De har måske søgt 200 steder og fået at vide, at der ansætter man ikke kvinder, så det handler om at de udfordringer bliver fjernet, siger hun.

Trivsel og faglighed I løbet af Boss Ladies første tre projektår fortæller resultaterne om erhvervsskoler, der har indsatser, som ikke var der tidligere, nyt kommunikationsmateriale og initiativer. For elever, lærlinge og udlærte viser evalueringerne point til bedre trivsel og faglig udvikling hos kvinderne

- Det er helt vildt, hvor meget de har løftet sig. En del starter egen virksomhed og bryder dermed med to fordomme, når de både er håndværkere og iværksættere. Flere vælger også at gå ledelsesvejen og videreuddanne sig. Det er et kæmpe faligt løft og noget af det, som vi er allermest stolte af, siger Nina Groes.

Boss Ladies-projektet har for nylig fået en bevilling til endnu en tre-årig projektperiode, og den skal bruges til at fortsætte det lange seje træk, siger direktøren.

- Dybe forandringer tager lang tid. Nu har vi skabt et fundament og sat en dagsorden. Vi har fået skolerne og de unge med, men der er lang vej til slutmålet om at få flere kvinder til at vælge håndværksfagene og at der er lige vilkår både på skolerne og i virksomhederne, siger hun.

Derfor er de Boss Ladies Direktør for Boss Ladies, Nina Groes, har tidligere været direktør for Kvinfo, men selv om hun har beskæftiget sig indgående med ligestillingsproblematikker i mange år, så kendte hun ikke til de problemer, som kvinder i håndværkerfag var oppe imod. Da hun blev opmærksom på, at fordommene lever i bedste velgående, startede hun Boss Ladies. - De her kvinder stod alene med det her, for der var ingen opmærksomhed overhovedet. Et af Boss Ladies største resultater er, at både udfordringerne og de her kvinders styrker er kommet på dagsordenen, siger Nina Groes.





- De er rollemodeller på deres skoler og virksomheder. De har krydset meget modstand, så de har fortjent samfundsanerkendelse for deres talent og dygtighed, siger hun.

Ekstraordinær og sej Nina Groes fortæller, at navnet »Boss Ladies« blev valgt for at henvende sig til den unge generation. En »Boss Lady« er nemlig en ekstraordnær, sej kvinde.





- Amalie og alle de andre Boss Ladies ambassadører har krydset mange benspænd og udfordringer i forhold til deres veninder og klassekammeraters holdninger, og når vejlederne har sagt til dem, at de har så gode karakterer, at de skal vælge gymnasiet, eller når de er blevet ignoreret ude på brobygningen, når de har været eneste pige, der startede og deres klassekammerater har væddet om, hvornår de ville droppe ud. Når de har kæmpet for en lærerplads og igen har kæmpet for retten til at være på arbejdspladsen og vise at de er dygtige nok. Alt det har de gjort, og de gør det stadig, og så er man en »Boss lady«, siger Nina Groes.