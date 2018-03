Bondo før ny forhandling: Vi håber på at lande det hele

- Vi håber på at lande det hele, siger Anders Bondo Christensen, der også er formand for Danmarks Lærerforening.

Det er en optimistisk topforhandler for de ansatte i kommunerne, der lørdag igen er at finde i Forligsinstitutionen til forhandlinger om en ny overenskomst.

- Selvfølgelig vil der være en række detaljer, som vi ikke lige kan klare i dag, men vi har nogle hovedkrav, som vi står sammen om. Fagbevægelsen er ikke gået til disse forhandlinger med fuldstændigt vanvittige, ublu krav, siger han.

Lørdag skal parterne på det kommunale område mødes ved forhandlingsbordet. Men alle topforhandlerne fra fagbevægelsen er samlet foran Forligsinstitutionen i et forsøg på at komme tættere på en aftale.

Netop det store fremmøde giver Anders Bondo Christensen gode forhåbninger.

- Fra fagbevægelsens side er vi klar til at tage fat i de ting, der ligger som de store knaster på alle områder.

- Forligsmanden kan indkalde de parter, hun vil, men fagbevægelsen er parat, vi er her alle sammen i dag, siger han.

Ifølge Bondo er de afgørende knaster, hvor meget lønnen skal stige, lærernes arbejdstid og sikring af betalt frokostpause.

Hos arbejdsgiverne er topforhandler Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup og formand for Løn- og Personaleudvalget i KL. Han var før forhandlingerne lørdag også optimistisk.

- Jeg forventer og håber, at vi kommer et godt stykke videre, men jeg forventer ikke, at vi bliver færdige i dag, siger Michael Ziegler.

Han vil af hensyn til sin tavshedspligt ikke sige noget om, hvor parterne kan nærme sig hinanden.

- Men jeg kan garantere, at jeg kommer med en meget stor vilje til at nå i mål, fordi vi ser sådan på det, at knasterne simpelthen ikke er store nok til at berettige en konflikt, siger han.

Anders Bondo Christensen og de andre topforhandlere fra fagbevægelsen bliver bakket op af mange fremmødte med bannere, slagsange og klapsalver foran Forligsinstitutionen.

- Vi vil have mere i løn, lyder det blandt andet fra mængden, der ifølge de fremviste bannere blandt andet tæller pædagoger, sygeplejersker, Djøf'ere, jordemødre, HK'ere og 3F'ere.

Forhandlingerne om nye overenskomster skulle egentlig have været helt på plads inden 1. april, men brød sammen i slutningen af februar.

Fagforeningerne har varslet strejke, mens arbejdsgiverne har svaret igen med varsel om lockout.

Forligsmand Mette Christensen besluttede onsdag at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked i to uger.