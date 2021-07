Artiklen: BonBon-Land får underskud for 14. år i træk

BonBon-Land får underskud for 14. år i træk

2020 gav et underskud på 13,2 millioner hos BonBon-Land, der forventer at tjene penge igen fra 2022.

Det er økonomisk set ikke skideskægt at eje BonBon-Land.

Forlystelsesparken i Holme-Olstrup på Sydsjælland kommer ud af 2020 med et underskud på 13,2 millioner kroner. Det viser årsregnskabet.

Det er 14. år i træk med minus, da man skal helt tilbage til 2006 for at finde et positivt resultat på bundlinjen.

BonBon-Land skriver i regnskabet, at året var præget af coronavirus, hvor det nogle dage var tvunget til at holde lukket.

Omsætningen, som ikke bliver nævnt i kroner og øre, faldt med 29 procent i 2020 sammenlignet med året før.

Ud over færre indtægter skyldes underskuddet, at har der været forhøjede udgifter til ekstra ansatte og for eksempel håndsprit.

For 2021 forventer BonBon-Land bedre resultater end i 2020, da mange danskere ventes at holde ferie herhjemme.

Samtidig er forventningen, at forlystelsesparken fra 2022 kan begynde at tjene penge.

- I den første del af den nye sæson har vi haft et godt salg af sæsonkort, som næsten er på niveau med 2019, skriver BonBon-Land i regnskabet.

Selv om 2020 bød på tab, er resultatet dog væsentligt bedre end i 2019, hvor underskuddet lød på knap 40 millioner kroner på grund af store nedskrivninger.

BonBon-Land blev startet i begyndelsen af 1990'erne af stifter Michael Spangsberg.

Han solgte sin del til Parques Reunidos, der er en forlystelsesparkejer, som var ejet af en kapitalfond i 2007.

Siden da har BonBon-Land været ejet af kapitalfonde. Den nuværende ejer er kapitalfonden Centaur, der ejer BonBon-Land via selskabet Centaur Holding Denmark, der igen er ejet af Centaur Nederland 2 B.V.

Michael Spangsberg har siden startet et succesfuldt flødebollefirma i eget navn.