Boligpriserne er nu steget uafbrudt i et år

For tolvte måned i træk er det blevet dyrere at købe hus eller lejlighed.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af størstedelen af ejendomsmæglerne.

På baggrund af tal for april er Boligsiden kommet frem til, at salgspriserne for huse og lejligheder nu i snit ligger henholdsvis 14 og 17 procent højere end for et år siden.