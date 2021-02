Boligpriser skyder i vejret: Typisk hus stiger 150.000 i pris

Der er fart på boligmarkedet, og nye tal viser, at prisen på huse og lejligheder i januar steg for niende måned i træk.

Siden sidste år er gennemsnitsprisen for et hus steget med 7,6 procent, mens lejlighedspriserne i dag ligger 10,3 procent højere.

Det svarer til, at et typisk hus er blevet 150.000 kroner dyrere på et år, mens en lejlighed er steget mere end 260.000 kroner i pris. Det vurderer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom ved Arbejdernes Landsbank.

- Der er virkelig meget fart på boligmarkedet i øjeblikket, og farten er også for høj i min optik.

- En buldrende handelsaktivitet danner sammen med det laveste udbud i 15 år en perfekte cocktail for markante prisstigninger, og det er det, som aktuel sker, siger Jeppe Juul Borre.

Ifølge kommunikationsdirektøren hos Boligsiden, Birgit Daetz, har der gennem hele januar været en "usædvanlig høj" boligaktivitet, hvor der hver uge er solgt rigtig mange huse.

- De lave renter gør det stadig muligt for mange boligkøbere at realisere deres boligdrømme, og i et marked med et faldende udbud, vælger mange at handle hurtigt.

- Det afspejler sig i priserne, som tager endnu et nøk op her i begyndelsen af 2021, siger Birgit Daetz.

Prisstigningerne tangerer aktuelt det højeste siden finanskrisen, lyder det fra cheføkonomen ved Arbejdernes Landsbank.

De er dog ikke i nærheden af finanskrisens prisstigninger. Dengang nåede de årlige prisstigninger ifølge cheføkonomen op på omkring 25 procent for huse og 30 procent for lejligheder.

Cheføkonomen forventer, at farten på boligpriserne igen vil aftage over det kommende halve år.