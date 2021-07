Boligpriser i ny rekord - men stigning er den mindste i et år

Det er den laveste stigning i mere end et år.

Ifølge Birgit Daetz, der er boligøkonom hos Boligsiden, er den seneste tids udvikling et udtryk for, at lidt af farten er taget af boligmarkedet efter en lang periode under corona med den ene rekord efter den anden.

- Der har været rigtig meget gang i boligmarkedet i første kvartal, men her i andet kvartal har der ikke været helt så megen i aktivitet.

- Normalt plejer der at være høj aktivitet i foråret og sommeren. Men det har vi ikke set i år. Samtidig er der en del kommuner, hvor priserne er stagneret eller er gået ned, siger Birgit Daetz.

Hun nævner desuden, at sidste uge var en af de dårligste uger på boligmarkedet i år, hvilket står i kontrast til normalen, da det plejer at være en periode med høj aktivitet.

På landsplan er priserne på huse det seneste år steget 15 procent. Priserne på lejligheder er 17 procent højere, mens sommerhusene har førertrøjen med en fremgang på 26 procent.

I Nykredit vurderer boligøkonom Mira Lie Nielsen ligeledes, at boligmarkedet er på vej ned fra et højt gear.

- Der er stadig godt gang i boligmarkedet, men det er de laveste prisstigninger i mere end et år. Og for mig at se er det et tegn på, at vi er på vej ind i en afdæmpning efter en hæsblæsende periode, siger hun.

Hun kalder det positivt for dansk økonomi, hvis prisstigningerne løjer af.

- Det er et godt tegn, og det er noget, vi har ventet på, for når boligpriserne i gennem en længere periode stiger mere end lønningerne, så stiger risikoen for, at der lige pludselig kommer et brat fald.

- Det er jo ikke rart for dem, der lige har købt, men heller ikke for dansk økonomi som helhed, fordi prisfald kan ramme lysten til at bruge penge, siger hun.