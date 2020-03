I februar blev der solgt 4196 huse og 1614 lejligheder, hvilket er en stigning på henholdsvis 17 procent og 21 procent fra sidste år. Det viser tal fra Boligsiden, der venter et andet billede i marts, hvor coronavirusset for alvor har spredt sig i Danmark. (Arkivfoto)

Boligmarkedet bød på flere handler før coronakrisen

Inden coronavirusset for alvor ramte Danmark, var det danske boligmarked præget af stigende aktivitet med flere handler.

I februar blev der således solgt 4196 huse og 1614 lejligheder. Det er en stigning på henholdsvis 17 og 21 procent fra sidste år.

Det viser tal fra Boligsiden, som til gengæld venter et andet billede i marts.

- Det er selvsagt flotte tal, men vi må også sige, at det nok er sidste måned i et stykke tid, at tallene er så overvældende. For corona kommer også til at sætte dagsordenen på boligmarkedet i de kommende måneder, siger Birgit Daetz, boligøkonom hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

Den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus 27. februar. Dermed er det først i marts, at virusset for alvor har ramt Danmark.

Ifølge Boligsiden viser foreløbige tal for starten af marts, at handelsaktiviteten ikke har været så høj som normalt i samme måned.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer økonom Anders Christian Overvad, at marts tydeligt vil kunne mærkes på boligmarkedet.

- Jeg forventer, at handelsaktiviteten vil falde, da coronavirusset unægtelig vil påvirke boligefterspørgslen.

- Hvor meget og hvor længe er dog uvist. Vi forventer også, at boligsalget vil komme op i gear igen, når vi står på den anden side, siger han i en skriftlig kommentar.

Hans spådom er, at coronavirusset vil byde på en kort nedgang i økonomien, og at Danmark generelt set er fint polstret til at klare en nedtur.

- Det er værd at huske, at danskerne har brugt opsvinget på at nedbringe gæld og spare op. Vi står dermed bedre rustet på boligmarkedet over for kommende modvind, siger han i en kommentar.

Coronavirusset har betydet, at det gennem de seneste uger er blevet en anelse dyrere at finansiere boligen.

Det skyldes, at renterne på de obligationer, der ligger bag ved boliglånene, er steget.

Set i et historisk perspektiv er renterne dog tæt på det laveste niveau nogensinde.