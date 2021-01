Boligmarked bragede frem i 2020: Typisk hus steg 130.000 i pris

2020 var et godt år på boligmarkedet, og det kan ses på priserne, som har taget et stort spring det seneste år.

Priserne på villaer og rækkehuse er steget 6,5 procent det seneste år. For lejligheder er prishoppet endnu større med en fremgang på 9,1 procent. Det viser tal fra Boligsiden.

For et normalt hus på 140 kvadratmeter svarer det til en stigning på lidt over 130.000 kroner på et år, mens en lejlighed på 80 kvadratmeter i gennemsnit er steget over 200.000 kroner.

Endnu større er prisstigningen på sommerhuse, der i gennemsnit er 11,1 procent dyrere end for et år siden.

Det svarer til en prisstigning på 137.000 kroner for et sommerhus på 75 kvadratmeter.

Udviklingen i 2020 er kommet bag på de fleste - herunder også de økonomer, som følger markedet tæt.

- Udgangspunktet for boligmarkedet var godt, og det undervurderede man måske i starten.

- Danskernes privatøkonomi er god, og vi har lave renter. Derudover ramte coronakrisen ikke så hårdt på arbejdsmarkedet, som man kunne have frygtet, og dem, der blev ramt, er ikke den typiske boligkøber, siger Mira Lie Nielsen.

Selv om priserne er steget i løbet af året, ser hun ikke tegn på bobler.

- Vi ser ikke bobler på husmarkedet, men det er klart, at når vi ser på lejlighedsmarkedet - især i København - er der meget fart på priserne - også historisk set.

- Men det beroliger os, at priserne ikke accelererer. Samtidig har vi fået nogle nye regler, som har strammet adgangen til kredit, og det forventes at medvirke til at bremse prisstigningerne, siger hun.

Lejligheder har målt på kvadratmeterprisen overgået den hidtidige rekord fra tiden før finanskrisen, viser tal fra Boliga.

Priserne er også højere, hvis man tager højde for, at det generelle prisniveau - inflationen - er steget i den mellemliggende periode.

Når man tager højde for den generelle prisudvikling gennem årene, er priserne på huse til gengæld nogle få procent lavere end tiden lige op til finanskrisen.

Kvadratmeterprisen på sommerhuse er trods årets markante stigning fortsat lidt under toppen i 2007, viser tal fra Boliga.

Hvis man tager højde for inflationen, er priserne omkring 20 procent fra rekorden.