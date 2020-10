Boliglån med fast rente overhaler lån med variabel rente

For første gang i flere år er et boliglån med fast rente nu mere populært end en boliglån, hvor renten kan variere. Det viser en opgørelse, som finansinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark laver hvert kvartal.

Ved udgangen af tredje kvartal - altså ved udgangen af september - havde finansinstitutterne flere penge til gode fra boligejere med et fastforrentet lån end med lån med variabel rente og et rentetilpasningslån.

Dermed har fundamentet under mange boligejeres økonomi ændret sig de seneste år, påpeger cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

- De fastforrentede lån brager frem hos de danske boligejere, mens lån med variabel rente er sendt helt i dørken, skriver han i en analyse af tallene.

- Det er en helt vild stigning, og for først gang i ti år har fast rente i år passeret de variabelt forrentede lån om at være det mest dominerende hos boligejerne.

- Appetitten på større rentesikkerhed på de danske villaveje er glubende og virker nærmest umættelig på nuværende tidspunkt, og det er med god grund.

En af de gode grunde er ifølge Jeppe Juul Borre, at renteniveauet er dykket.

Det betyder, at der er god grund til, at boligejere har været fristet til at lægge renten fast frem for at lade den variere og lure på, om renten kunne blive mere favorabel.

Siden samme tid i 2019 er antallet af krone og øre, som finansinstitutterne har til gode hos boligejerne, steget med lidt over 50 milliarder kroner.

For et år siden var der 744 milliarder kroner, der stod i lån med en fast rente. Det er 854 ved udgangen af september. Altså en stigning på lidt over 100 milliarder kroner.

Imens har finansinstitutterne færre penge til gode i lån med variabel lån. Fra 901 milliarder kroner sidste år er det 850 milliarder kroner nu.

Dermed afspejler tallene også, at der er flere penge lånt ud til boligejere.

Det bekræfter ifølge seniorøkonom hos Realkredit Danmark Sofie Heerup Friis alle tidligere indikationer på, at boligmarkedet ikke har ladet sig påvirke af coronakrisen.

- Selv om vi stadig befinder os i en hverdag, hvor coronakrisen spøger, og der er stor usikkerhed forbundet hermed, så har danskerne indtil videre ikke været tilbageholdende med at optage realkreditlån, skriver hun i en analyse af tallene.