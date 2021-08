Boligkøbere får flere muligheder - men udbuddet er stadig lavt

For huse til salg er udbuddet nu steget to måneder i træk. Og for sommerhuse og ejerlejligheder er udbuddet nu steget fem måneder i træk.

Der bliver flere boliger at vælge imellem for interesserede købere.

Det stigende udbud hænger særligt sammen med, at der nu bliver solgt færre boliger end tidligere på året. Og det giver bedre vilkår for køberne, forklarer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Køberne får lidt bedre kort på hånden, når de skal ud og jagte deres næste drømmeboliger, siger han.

Niveauet af huse til salg betyder, at priserne muligvis også kan begynde at blive mere stabile efter mange måneders stigning under coronakrisen.

- Det, at vi endelig ser udbuddet pege lidt op, kommer til at tage lidt af luften ud af et presset boligmarked.

- Derfor forventer jeg også, at prisstigningerne kommer til at være mindre, end vi har set gennem det seneste år, siger Jeppe Juul Borre.

Ved indgangen til august var der 25.085 huse til salg i hele Danmark. Samtidig var der 6107 ejerlejligheder og 5409 sommerhuse til salg.

Trods de seneste måneders stigning i udbuddet er der da også væsentligt færre boliger til salg i øjeblikket end samme tidspunkt sidste år.

Udbuddet af huse er nu 16,5 procent lavere end i starten af august sidste år. Det er lidt lavere for ejerlejligheder og lidt højere for sommerhuse.

I det store billede er udbuddet fortsat lavt, siger Jeppe Juul Borre.

- Det er vigtigt at sige, at udbuddet ikke er banket i vejret. I et historisk perspektiv er der fortsat få boliger til salg, understreger han.