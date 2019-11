Boligjægere har fået færre og dyrere huse at vælge imellem

Ikke nok med at det er blevet sværere at finde en bolig til salg. Det er også blevet dyrere at købe bolig end for blot et år siden.

Det viser tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for finanssektoren.

Ifølge Finans Danmark var der i oktober 34.561 parcel- og rækkehuse og 7880 ejerlejligheder til salg landet over.

Det var henholdsvis 1077 og 123 færre end på samme tid sidste år.

Samtidig er priserne i salgsannoncerne steget 2,4 procent for huse og 1,7 procent for ejerlejligheder.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, vurderer, at det er den gode udvikling i dansk økonomi, som har skubbet priserne opad.

- Beskæftigelsen har i længere tid været på et højt niveau, og mange har plads i privatøkonomien til en større eller bedre bolig eller måske til for første gang at få nøgler til eget hus eller lejlighed.

- Det smitter af på boligmarkedet, hvor priserne er steget det seneste år, siger hun.

For nylig viste andre tal fra Boligsiden, der samler al information om boligannoncer og -salg fra landets ejendomsmæglere, samme tendens som de tal, Finans Danmark nu er kommet med.

Boligsiden kunne således fortælle, at der i dag er sat cirka 10.000 færre huse til salg, end det var tilfældet for otte år siden, hvor udbuddet toppede.

Dertil er det blevet sværere for boligkøbere at få et nedslag i prisen, og det har ifølge Boligsiden været med til at skubbe de samlede salgspriser op.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, konstaterer da også, at der i øjeblikket er tryk på efterspørgslen efter huse.

- Den efterspørgsel kan sælgerne og mæglerne også mærke, og derfor ser vi knap så overraskende, at priserne på til salg-skiltene bliver skruet langsomt op i de fleste steder af landet.

- Det er en naturlig konsekvens af den solide appetit efter huse i år, siger han.

Ligesom Ane Arnth Jensen peger han på den gode udvikling i økonomien som en af årsagerne til den store efterspørgsel på boligmarkedet.

- Vores reallønsfremgang er ganske pæn, og i 2019 har vi også været vidne til et markant rentefald, hvor renterne er halveret for de fastforrentede lån.

- Det giver en god efterspørgsel efter huse og boliger, siger Jeppe Juul Borre.