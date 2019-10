Boligejernes lånelyst er på et rekordhøjt niveau

Aldrig før har de danske boligejere taget så mange nye realkreditlån, som de gjorde i tredje kvartal.

Ifølge tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for finanssektoren, blev der i perioden juli, august og september taget nye lån for 200 milliarder kroner.

Det er 26 milliarder kroner mere end den nu forhenværende rekord fra første kvartal i 2003.

Hovedparten af de 200 milliarder kroner er omlægninger af eksisterende lån. Og næsten ni ud af ti nye lån er med fast rente, fortæller Finans Danmark.

- Mange boligejere har valgt at omlægge deres lån for at få et billigere lån nu, hvor renten er historisk lav.

- Det har været muligt at få 30-årige lån med en fast rente på 0,5 procent eller 1 procent, siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Når boligejerne lægger deres lån om, vælger en del af dem også at tage større lån.

I tredje kvartal er det samlede udlån steget med 37 milliarder kroner, der blandt andet også dækker tillægsbelåning.

Ifølge Finans Danmark er det i alle landets kommuner, at lånelysten stiger.

- Boligejere i hele landet har brugt muligheden for at få et nyt og billigere realkreditlån. Mange danskere har også udnyttet deres friværdi til at tage et større lån i boligen, når de har omlagt lån.

- Når man som boligejer skal betale mindre i rente, får man flere penge mellem hænderne til andre ting. Det er godt for privatøkonomien, og det er også med til at understøtte samfundsøkonomien, siger Peter Jayaswal.

Direktøren fra Finans Danmark tilføjer, at der fortsat er boligejere, som kan få en gevinst ved at lægge deres lån om. Det afhænger dog af den enkelte boligejers forhold, og hvor renterne bevæger sig hen.

Blandt økonomerne er der ikke forventning om større rentestigninger lige med det samme. Den vurdering deles af cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

- Det er en yderst positiv udvikling, at boligejerne i endnu større omfang udnytter de lave renter. Det bidrager til at øge robustheden på boligmarkedet over for rentestigninger.

- Noget som de færreste forventer lige foreløbig - inklusive mig selv - men der vil altid ligge et latent scenarie for, at det skulle gå hen og ske, siger Jeppe Juul Borre.

Han forklarer, at det i 2019 især har været handelskonflikten mellem USA og Kina, politiske uroligheder som eksempelvis brexit og en frygt for afmatning i den globale økonomi, som har trykket renterne i bund.

Flere af disse forhold står ikke umiddelbart til at få en afklaring lige foreløbig, og derfor kan renterne fortsætte på deres lave niveauer noget tid endnu.