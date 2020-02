Boligejerne fortsætter med at omlægge lån efter travlt 2019

De danske boligejere har fortsat stor appetit på at omlægge boliglån, og dermed fortsætter tendensen fra 2019, hvor flere hundredtusinder skiftede lån.

I januar blev der således indhentet 37.109 lånetilbud på realkreditlån. Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren. Det er mere end dobbelt så mange som i januar 2019.

Dermed er udviklingen fortsat fra sidste år, der samlet bød på flere end 400.000 lånetilbud, hvilket var det højeste antal i 14 år.

Den store interesse for at lægge om hænger sammen med faldende renter på obligationerne på finansmarkederne, som renten på ens boliglån er bundet op på.

Udviklingen har gjort det attraktivt for mange boligejere at omlægge til et lån med lavere rente.

- Selv om mange danskere allerede har omlagt deres lån, er der stadig mange, der kan udnytte det lave renteniveau til at opnå en lavere ydelse, siger Peter Jayaswal, der er direktør for realkredit i Finans Danmark.

- I udgangen af januar var der nemlig stadig over 325.000 realkreditlån med en rente på over to procent, og det er typisk disse lån, som kan være relevante at omlægge, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, er renterne faldet som følge af uro i Mellemøsten, hvor USA i januar dræbte den højtstående general Qassem Soleimani. Efterfølgende har coronavirusset i Kina presset renterne yderligere ned.

Renterne på finansmarkederne har det ofte med at falde, når der er uro rundt i verden, og i sidste måned smittede det af på boligejernes interesse for at konvertere lån.

- Vi er dog slet ikke i nærheden af sommerens og efterårets konverteringsomfang. Det er helt naturligt, da mange allerede fik ordnet konverteringen i 2019, siger Brian Friis Helmer i en skriftlig kommentar.