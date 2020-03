22.975 boligejere eller virksomheder indhentede i februar tilbud på et nyt realkreditlån. Det er det højeste antal i fire år. (Arkivfoto)

Boligejeres appetit på nye lån når højeste niveau i fire år

Mulighed for at skære en bid af de månedlige boligudgifter får boligejere til at omlægge lån i stor stil.