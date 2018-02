Blockbuster-middel skal sikre medvind til Genmab

Det fremgår af selskabets regnskab for sidste år, der er blevet offentliggjort onsdag eftermiddag.

Genmab kom ud af 2017 med et resultat, der landede i toppen af medicinalselskabets egen prognose i forhold til blandt andet omsætning.

Omsætningen endte på 2,4 milliarder kroner mod 1,8 milliarder året før. Genmab havde selv opgjort sine forventninger til mellem 2,24 og 2,44 milliarder kroner.

I regnskabet hæfter Genmab sig ved salget af selskabets middel mod knoglemarvskræft, Darzalex. Det har solgt så godt i 2017, at man kalder det et "blockbuster-middel".

- Darzalex er blevet et blockbuster-middel, fordi salget oversteg en milliard dollar, siger administrerende direktør Jan van de Winkel i regnskabet.

Pengene fra salget går dog ikke direkte ned i Genmabs lommer. Det danske selskab får nemlig såkaldte royalties. Pengene kommer fra det store medicinalselskab Janssen, som er Genmabs partner i udviklingen og markedsføringen af Darzalex.

I forhold til forventninger for 2018 satser Genmab på, at det samlede salg af Darzalex overskrider to milliarder dollar.

På forhånd var det ventet med spænding, hvad Genmab ville komme med af udmeldinger.

- Der var på forhånd stor fokus på 2018-prognosen, og der overrasker Genmab særdeles positivt, siger Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.

Den samlede bundlinje for Genmab viste et plus på 1,1 milliarder kroner. Sidste år landede det på 1,2 milliarder kroner.

Det vides ikke, hvordan investorerne reagerer på Genmabs resultater, da regnskabet først blev offentliggjort, efter at børsen lukkede klokken 17.

Men Søren Løntoft Hansen forventer, at markedet vil tage godt imod udmeldingerne.

- Aktien skal som minimum genvinde det, som den tabte i dag, det vil sige stige tre procent, og det vil absolut ikke undre mig, hvis den åbner omkring fem procent højere, siger han til Ritzau Finans.