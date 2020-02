Se billedserie For 8-9 år siden tog Find Mølholt Jensen springet fra det daværende forskningscenter Risø og stiftede virksomheden Bladena, hvor han bruger sin store viden til at udvikle løsninger, der gør vindmøllevinger mere effektive.

Send til din ven. X Artiklen: Bladena styrker vindmøllevinger til livet på havet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bladena styrker vindmøllevinger til livet på havet

Erhverv - 20. februar 2020 kl. 11:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anders Spanggaard

Foto: Thomas Olsen

Vindmøllerne bliver større og større, og det gør vindmøllevingerne også. Vingerne er i dag op til 107 meter lange. Disse enorme vinger sidder på havbaserede vindmøller, og det er store belastninger, de er udsat på havet, hvor vindhastighederne som oftest er ganske store. Når der virkelig er gang i vinden, kan en 80 meter lang møllevinge bøje op til 20 meter. Det er derfor en enorm belastning sådan en møllevinge er udsat for.

Resultatet er, at vindmøllevingerne nogle gange går i stykker. Det er dyrt, for når møllevingen er i stykker, må vindmøllen stå stille, indtil den er blevet repareret. Og en vindmølle, der står stille, producerer ingen strøm, og så kommer der ingen penge i kassen.

Virksomheden Bladena i Roskilde har udviklet nogle løsninger på, hvordan problemerne med de sårbare vindmøllevinger kan løses. Bladena bliver ledet af stifteren Find Mølholt Jensen. Han har gennem mange år forsket i vindmøller og vindenergi på det daværende forskningscenter Risø. For otte-ni år siden tog Find Mølholt Jensen så springet og stiftede virksomheden Bladena, hvor han bruger sin store viden til at udvikle løsninger, der gør vindmøllevinger mere effektive.

Snor og kryds - Vore løsninger er simple løsninger, der skal hindre, at møllevingerne går i stykker. For eksempel har vi udviklet en metode, hvor vi sætter en snor ind som forstærkning i vingen. Andre metoder går på, at vi monterer et kryds eller et specialdesignet beslag for på den måde at forstærke vingen, forklarer Find Mølholt Jensen.

Han tilføjer, at det er et problem, at møllevinger, der bliver produceret i dag, ofte går i stykker, fordi designet er for dårligt. Eksempelvis bliver møllevingerne ved produktionen af nye vinger ikke forsynet med Bladenas snor, selv om det bevisligt gør vingen stærkere. Ifølge Find Mølholt Jensen tænker udviklerne af møllevingerne overhovedet ikke i reparationer, selv om der er utrolig mange skader på især havvindmøller.

Hos Bladena ved man en masse om strukturen i vindmøllevinger, og hvor de sårbare steder på vingen er. En vindmøllevinge i drift på havet bliver udsat for et enormt vrid, og belastningen på vingens sårbare punkter stiger med 60 procent ved vrid.

Hjælper branchen Find Mølholt Jensen oplyser, at omkring 50 vindmølleejere er gået sammen i et netværk på grund af problemet med mange skader på møllevingerne. Formålet med dette netværk er at stå sammen om at stille krav til producenterne af vindmøllerne. Netværket bliver ledet af Bladena, hvilket vidner om den ekspertise, virksomheden besidder.

- Vi klæder vindmølleejerne på, så de kan identificere den optimale vedligeholdelses strategi. Vi har opbygget en database over skader, og ved hjælp af den og vores viden kan vi finde frem til årsagen til, at skaderne er opstået, hvilket er en stor hjælp for vindmølleejerne. På den måde træner vi dem i at finde fejlene og skaderne på vingerne, forklarer Find Mølholt Jensen.

Virksomheden Global Wind Service indgår i samarbejdet med Bladena fra en praktisk vinkel i forhold til at hjælpe med at identificere og udvikle de bedste måde at styrke og reparere vingerne. Peder Munkholm Jakobsen, divisions ansvarlig i Global Wind Service forklarer til Erhverv Sjælland, at virksomheden er med i hele værdikæden omkring vindmøllerne. Det vil sige fra produktion af møllen over opstilling og reparationer til nedtagning efter endt levetid for vindmøllen.

- Derfor er vi selvfølgelig meget interesserede i, hvad der sker med vindmøllen i dens levetid. Bladenas arbejde er vigtig for os, fordi det kan give os et praj om morgendagens udfordringer med vindmøllevingerne, fortæller Peder Munkholm Jakobsen fra Global Wind Service.

Han forklarer, at Bladena og Global Wind Service supplerer hinanden på perfekt vis, fordi Bladena arbejder med teorierne bag skaderne på møllevingerne, mens Global Wind Service er praktikerne, der samler havvindmøllerne på havnen og derefter stiller dem op på havet og senere er med til at servicere og vedligeholde havvindmøllerne. I det arbejde drager man i høj grad nytte af de metoder folkene på Bladena gennem tiden har udviklet.

Støtte fra EUDP De gode ideer fra Bladena omkring forstærkning og udvikling af vindmøllevingerne er også blevet bemærket hos de statslige myndigheder i Danmark. Bladena har således i flere omgange fået støtte fra EUDP, som er en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen. Herfra siger formanden Anne Grete Holmsgaard:

- EUDP støtter Bladena, fordi virksomheden har gode ideer, der kan realiseres, og som betyder, at vindmøllevingerne holder længere. Og det betyder igen, at produktionen af elektricitet fra havvindmøllerne bliver billigere, fordi der kommer færre reparationer. På den måde kan el fra vindmøller produceres til en konkurrencedygtig pris, og det er afgørende for vindenergiens udbredelse, forklarer Anne Grete Holmsgaard.

Hun tilføjer, at det for EUDP er afgørende, at ideerne er så gode, at produkterne kan komme ud på markedet og dermed skabe danske arbejdspladser. Og det kriterie lever ideerne og produkterne fra Bladena til fulde op til. EUDP har derfor støttet Bladena i fire omgange.