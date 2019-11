Black friday sender RKI-registret på overarbejde

Konkret kan Experian i dagene op til og under black friday se en stigning i antallet af søgninger i kreditvurderingsværktøjet RKI, som Experian står bag.

RKI er et register, der giver virksomheder mulighed for at registrere og søge efter dårlige betalere.

- Vi kan se, at antallet af opslag i RKI, altså hvor mange långivere, der benytter systemet, stiger med omkring 20 procent i perioden op til og under black friday, siger Bo Rasmussen, der er nordisk salgsdirektør i Experian.

- Når vi ser en så markant øget aktivitet, vidner det om, at der er gang i forbruget, men også at mange virksomheder er opmærksomme på at kreditvurdere kunderne, uddyber han.

Stigningen på 20 procent fortæller ifølge direktøren en historie om, at der er mange forbrugere, som ikke selv kan finansiere deres køb og derfor har behov for at låne penge for at kunne finansiere det.

- Det er et forholdsvist højt tal, at 20 procent ikke selv kan finansiere det køb, som de skal i gang med. Det kan man ærgre sig over.

- Men på en måde er det egentlig også naturligt nok, fordi mange flere varer og mange flere ydelser bliver sat til salg på black friday med gode priser.

- På den måde må man selvfølgelig også forvente et større tryk, i forhold til de køb der bliver foretaget, siger Bo Rasmussen.

Uden at vide det med sikkerhed har direktøren en frygt for, at der bag stigningen på 20 procent gemmer sig et mørketal af tilfælde, hvor der ikke i lige så høj grad bliver kreditvurderet, før der ydes lån.

- Vi kan godt frygte, at der bliver gået en smule på kompromis med den ansvarlige långivning for at få så mange penge som muligt i kassen på black friday, siger Bo Rasmussen.

Sidste år blev der herhjemme solgt for 1,94 milliarder kroner på black friday ifølge tal fra betalingsselskabet Nets.

Det var otte procent lavere end rekordåret 2017, hvor der blev solgt for 2,12 milliarder kroner.

Dette års black friday er fredag 29. november.