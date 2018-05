Black Panther trækker Disney-regnskab op

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den afdeling af Disney, der laver biograffilm, har lavet et overskud på 847 millioner dollar - svarende til omkring 5,3 milliarder kroner.

Filmen "Black Panther" alene har overgået sine forventninger og solgt billetter for 1,3 milliarder dollar globalt set. Det gør den til en af de ti mest indbringende film nogensinde.

I strid med et populært ordsprog har Disney også vundet penge på både gyngerne og karrusellerne. Selskabets forlystelsesparker har sammen med biograffilmene haft uventet godt gang i billetsalget.

Sammen dækker de to afdelinger over, at Disney er inde i en udvikling, hvor selskabet taber indtjening på sine tv-kanaler. Her er Disney ved at omlægge fra traditionelle tv-abonnenter til at sælge sin vare digitalt.

Det er især sportskanalen ESPN, abonnenterne flygter fra, viser regnskabet ifølge Reuters. Samtidig tynges afdelingens regnskab også af køb i streaming-teknologi.

Men selv tabet i abonnenter hos tv-kanalerne og regningen fra investeringerne i digital teknologi opvejes altså af stærke billetsalg fra film og forlystelsesparker.

Efter regnskabet steg Disneys aktie med 1,4 procent i værdi.

Det fine regnskab kommer, mens Disney forsøger at købe tv- og filmafdelingen af Fox. Prisen lyder på lige under 52 milliarder dollar - svarende til omkring 325 milliarder kroner.

I et interview har Disney-chef Bob Iger givet udtryk for, at han stadig tror på, at den handel bliver til virkelighed.