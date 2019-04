Se billedserie Bjarke Sørensen færdiggjorde sin elevuddannelse i Bilka i Hundige. Siden er han blevet ?hængende? og har nu fået en mellemlederstilling i cykel- og grillafdelingen. Foto: Janus Spøhr

Bjarke greb chancen og blev overrasket

11. april 2019

Nogle gange kan ens karriereplaner ændre sig fra den ene dag til den anden. Det var tilfældet for Bjarke Sørensen, da han var elev i Computercity. Pludselig, da kæden gik konkurs, stod han og manglede et sted at færdiggøre sin elevtid. Det fik den tidligere sektionschef i Bilka i Hundige til at ringe til Bjarke og spørge, om han ville færdiggøre de sidste ni måneder af sin elevtid der.

- Om at arbejde i Bilka tænker man måske, at man bare skal fylde varer op, siger Bjarke Sørensen med et lille smil og fortsætter:

- Da jeg søgte elevplads, søgte jeg ikke ind i Bilka, men det ville jeg have gjort nu, for det er helt anderledes, end jeg havde regnet med. Det var faktisk meget federe at være elev i Bilka end i Computercity. Man bliver virkelig taget seriøst som elev i Bilka.

Som elev og ansat i Bilka står man nemlig med en række spændende udfordringer, som altid gør dagene varierede og interessante. Samtidig er der et godt sammenhold, masser af kunder og gode muligheder for at udvikle sig, fortæller han.

Hvad der startede med at være en nødløsning endte faktisk med at blive en karrieremulighed. Tre måneder inden Bjarke færdiggjorde sin elevtid, kontaktede Bilka ham for at høre, om han ville være konstitueret teamkoordinator, når han var færdig. Det er en stilling, der er under afdelingslederen, men med lederansvar i cykel- og grillafdelingen.

- Det var mega fedt, at jeg fik mulighed for at blive efter min elevtid, siger Bjarke Sørensen.

Han har endnu højere ambitioner med sin karriere end at være det, han kalder mellemleder.

- Jeg vil gerne videre op i systemet og være afdelingsleder, siger Bjarke Sørensen.

