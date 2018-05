Bitcoin nærmer sig dødskryds efter rærlig uge

Det har været en sløj uge for kryptovalutaen Bitcoin, der nu nærmer sig et niveau, hvor den rammer et såkaldt dødskryds. Det skriver erhvervsmediet Bloomberg News.

Et dødskryds er et investeringsteknisk term for, når den gennemsnitlige pris for de sidste 50 dages handel krydser den gennemsnitlig pris for de sidste 200 dage. Det bliver tolket som et tegn på, at retningen for et aktiv nu er alvorligt nedadgående.