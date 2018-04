Se billedserie Det minder om en scene fra en Olsen Banden-film, bortset fra at duoen Jesper Larsen (forrest) og Henrik Larssons planer sjældent slår fejl. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Biograf-ildsjæle i kamp mod mastodonter

27. april 2018 Af Kathrine Harvey

Hvis der er noget, Jesper Larsen og Henrik Larsson, der i dag driver Biografen Kanten i Faxe, ikke gør, så er det at stå stille.

- Biografkrigen raser, og den kan mærkes, både i de store byer og herude i de mindre byer. Man bliver nødt til hele tiden at tune sig ind på, hvad publikum vil have og være klar til at sadle om og finjustere, hvis man rammer forkert. Hvis ikke en film trækker publikum, men en anden film trækker fulde huse, eller der kommer særlige forespørgsler, så rykker vi på det, vi kan se, folk vil have. Og det kan vi mærke, at vores gæster sætter pris på. Vores fleksibilitet og omstillingsparathed, siger Jesper Larsen.

Og når man driver biograf i et hus, hvor udvikling er fast inventar og udsigten næsten ikke kan blive smukkere, så er det svært ikke at drømme om også at kunne tage udearealerne i brug til biografens gæster, fortæller Henrik Larsson.

- Jeg drømmer stadig om caféborde med parasoller en lun sommerdag. Og måske en mobil-restaurant, så vores, og museets, gæster kan nyde en sandwich, en kop kaffe og et stykke kage eller en hurtig pølse med brød, mens de er her i huset, siger han.

Det er bare ikke altid så nemt at få drømme og virkelighed til at hænge sammen, siger han.

Virkeligheden er den, at de to unge mænd har rigtig meget at se til i øjeblikket. For kort tid siden overtog de nemlig den gamle Næstved Bio, og de er i øjeblikket i fuld gang med at få den op i omdrejninger efter samme koncept som Biografen Kanten køres efter.

