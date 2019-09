Se billedserie Solrød Biogas bidrager til at opnå Solrød Kommunes ambitiøse klimamål om at reducere kommunens drivhusgasser med 55 procent inden 2025.

Biogas på skoleskemaet

Erhverv - 05. september 2019

- Velkommen til Solrød Biogas, siger Steen Danielsen med et stort smil, da 9.A fra Borup Skole er ankommet til Åmarken.

Steen er tidligere teknisk chef i Solrød Kommune, men bruger nu en masse tid på at vise rundt og fortælle på biogasanlægget. Og det er blevet lidt af et tilløbsstykke. Folk kommer fra hele verden for at høre mere om, hvad de går og »roder med« i Solrød. For på Solrød Biogas er der god inspiration at hente for såvel delegationer af voksne fra ind- og udland og for skoleelever.

- Jamen, vi har haft besøg af politikere fra Washington, japanske embedsmænd, en delegation fra Mexico og så har vi såmænd også haft en delegation med repræsentanter fra hele 13 lande på én gang, fortæller Steen Danielsen i sin egenskab af besøgskoordinator.

- Rundvisningerne er blevet en kæmpe succes.

Én ting er at fortælle de voksne om de mange fordele ved et biogasanlæg, noget helt andet er at »lokke« den yngre generation ud, så de også kan få en forståelse for, at det giver rigtig god mening at omdanne gylle, tang, eluat (restprodukter) og citrus-skaller til el og varme, som VEKS aftager.

På Solrød Biogas bliver det årligt til 200.000 tons organisk materiale.

Det har været bestyrelsens intension fra start at formidle viden videre til borgerne - og dermed også skoleelever.

Derfor er der udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale til 7. til 9. klasserne. Faktisk er det blevet så godt modtaget, at det nu er en del af folkeskolens afgangsprøve.

- Det har naturligvis givet projektet ekstra medvind på cykelstien, fortæller Steen Danielsen.

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem blandt andre en naturfagskonsulent og naturfagslærere på de tre skoler i Solrød Kommune.

- Vores mål er at styrke de unges interesse for vedvarende energi, forklarer projektleder i Solrød Biogas, Mikkel Busck.

Og så er det håbet, at de vil gå hjem til forældrene og sende budskabet videre til dem.

- Jeg siger til skoleeleverne, at de skal fortælle deres forældre, at det er hamrende vigtigt, at der kun kommer organisk affald i den beholder, der er til organisk affald. For der er desværre mange som »kommer til« at smide pizzabakker og plastik i beholderen til organisk affald.

Det digitale undervisningsmateriale henvender sig til grundskolens ældste klasser og skal støtte og kvalificere elevernes læring om biogas med et helt konkret udgangspunkt i Solrød Biogas.

Materialet beskriver primært de biologiske processer, som foregår i Solrød Biogasanlæg fra restprodukter kommer ind i anlægget til fremstilling og distribution af bæredygtig energi.

Det produceres årligt syv millioner kubikmeter metan, som VEKS aftager, og som går til elektricitet i cirka 5000 husstande og varme til omkring 2000 husstande.

Så populært sagt kan man sige, at tang, der skyller ind på Solrøds strande, er med til at give varme og el til en lang række borgere.

Det er let for eleverne at gå på opdagelse i det digitale materiale. Og endnu mere fristende efter et besøg på biogas-anlægget.

På solrødbiogas.dk går man ind på Undervisningsmaterialet, hvor der lægges ud med tre klik-muligheder: Kom godt i gang, lærervejledning og ordbog. Det hele er opbygget enkelt, overskueligt og inspirerende.

Solrød Biogas har omkring 120 besøg årligt, hvoraf de 70 er skoler.