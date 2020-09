Tommy Jensen med den nye Car-Lock, der nu kommer til salg i Danmark. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Biltyvene går en svær tid i møde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biltyvene går en svær tid i møde

Erhverv - 24. september 2020 kl. 13:46 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tyveri af luksusbiler og lastbiler er et problem over hele verden. Men det er problem, der kan løses. Det gælder nemlig om at have den rette teknologi til at forhindre, at bilerne kan startes og fjernes af tyve og terrorister.

Sådan siger Tommy Jensen fra Bjæverskov ved Køge, der i disse uger sender en ny tyveri- og terrorsikringsboks på markedet.

Den såkaldte Car-Lock er forbundet med en app i ejerens mobiltelefon, som sikrer, at en bil ikke kan startes, når boksen er monteret i bilen.

Enheden er udviklet sådan, at bilen ikke kan hackes ved hjælp af en bærbar computer.

Hvis man forlader sin bil og glemmer at låse den, sørger boksen for at give en alarm, og hvis den ignoreres, låses alle bilens døre automatisk.

- Ved at scanne signalet i moderne bilnøgler med en bærbar computer kan biltyve i dag stjæle biler uden nøgle og endda afbryde bilens tyverialarm. Men den tid er ved at være et overstået kapitel, for Car-Lock afbryder automatisk al strøm til vitale dele, når ejerne forlader bilen. Og ethvert forsøg på at få gang i bilen uden brug af den sikrede, programmerede app i førerens mobiltelefon er umuligt, siger Tommy Jensen.

Desuden er der mulighed for at udvide sikkerheden med en fingeraftrykslæser og videooptagelse af føreren, så hvis bilen forsøges stjålet eller frarøvet, er den også sikret.

Tre år undervejs Tommy Jensen er uddannet i elektronikbranchen og har arbejdet med at udvikle Car-Lock-boksen i tre år.

Inspirationen til den nye tyverisikring er blandt andet kommet gennem hans firma Tele- og taxagrossisten, som kontrollerer og reparerer taxametre for taxabranchen. Desuden var Tommy Jensen bekymret over, hvordan stjålne lastbiler kan skade mennesker, når disse vogne bliver kørt ind i menneskemængder med terror for øje.

En del lastbiler er særligt udsatte, når chaufføren forlader vognen med motoren i gang, for eksempel skralde- og varebiler. Her kan boksen forhindre, at bilen kører længere end 20 meter, hvis en anden person end chaufføren med appen i sin mobil forsøger at flytte bilen.

Tommy Jensen er under udviklingen af appen løbende blevet bekræftet i, at der er et behov for en sådan løsning på markedet. Både i auto- og forsikringsbranchen ser man potentialet.

Testet på DTU Tommy Jensen har haft adskillige samarbejdspartnere i udviklingsprocessen. Blandt andre har DTU (Danmarks Tekniske Universitet) testet udstyret. Desuden har leverandører i ind- og udland leveret komponenter til den højteknologiske boks, der er patentanmeldt.

- Det er nu planen at begynde at sælge Car-Lock i Danmark. Derfor er jeg i øjeblikket på udkig efter seriøse forhandlere, der kan se fordelene i at have boksen i deres sortiment. På længere sigt skal vi naturligvis også have gang i salget uden for landets grænser, siger Tommy Jensen.

Car-Lock kan monteres i alle biler og eventuelt også i dyre både. P.t. er der aftaler med 24 autoværksteder i Danmark, som kan klare monteringen af boksen, og flere kommer løbende til.

- Min drivkraft er at finde på. Sådan har det været i hele mit liv, og det bliver ved med. Jeg er altid i gang med at udvikle noget nyt. Men i øjeblikket glæder jeg mig til at få skabt interesse for mit seneste produkt, siger han.