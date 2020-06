Bilsalget stadig ramt af corona - men bunden kan være nået

Også i maj var coronakrisen med til at give et fald i bilsalget. En økonom tror dog, at det værste er hændt.

Bilsalget fortsætter med at være hårdt presset af coronakrisen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i maj er blevet nyregistreret 11.400 biler.

Det er ganske vist kun 1,2 procent lavere end i april. Men det er til gengæld 31,5 procent lavere end i februar, hvor coronakrisen var på trapperne.

De seneste tre måneder har der tegnet sig et billede af et månedligt salg på 11.000-12.000 biler mod et niveau på knap 19.000 i 2019.

Ifølge Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, skal årsagen til den store nedgang i bilsalget især findes i den igangværende coronakrise.

Krisen skaber nemlig utryghed og har sendt tusindvis af danskere i ledighed og på lønkompensationsordninger. Samtidig bliver mange virksomheder ramt på omsætningen.

- Notorisk er sådan noget som bilsalget noget af det første, som bliver ramt, når der opstår usikkerhed, og det er også det, som vi kan se i tallene, siger Brian Friis Helmer i en kommentar.

Han er dog optimistisk, i forhold til at man formentlig har set bunden for nu.

- Vi forventer et stigende bilsalg i takt med genåbningen, som kan byde på en pukkel i den førstkommende tid for derefter at stabilisere sig på et lavere niveau end før krisen. Det er vores hovedscenarie, siger Brian Friis Helmer.

Det er især virksomheder, som ser ud til at have holdt igen med at købe nye biler i løbet af coronakrisen.

Samlet set var tilgangen af nye biler i perioden fra marts til maj 29,6 procent lavere end i perioden fra december til februar.

Ifølge Danmarks Statistik er udviklingen sammensat af 13,6 procent færre biler i husholdningerne og 50,2 procent færre biler i erhvervene.