Bilsalget er faldet 40 procent under nedlukningen

Januar bød også på et stort fald i salget, og samlet set er bilsalget faldet 40 procent i år sammenlignet med samme periode i 2020.

De danske bilforhandlere har de seneste måneder haft lukket for kundebesøg, men har godt måttet sælge biler - for eksempel har nogle forhandlere tilbudt prøvekørsler hjemme hos en selv.

Ud over nedlukningen hænger det lave bilsalg sammen med, at der 18. december 2020 trådte nye afgifter i kraft.

Derfor valgte en del at fremrykke deres køb, og derfor er der ikke solgt helt så mange biler i år, som der ellers ville have gjort.

Sådan lyder vurderingen fra Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

- Mange, der gik med købstanker, har allerede foretaget deres bilkøb i 2020, og bilsalget i december var langt højere end normalt.

- For det andet bød starten af året på uro omkring det nye afgiftssystem, hvilket også kan have fået folk til at udskyde bilkøbet, siger hun i en kommentar.

Bilsalget er en af en lang række nøgletal, som økonomer følger for at måle lysten hos forbrugerne til at bruge penge, hvilket kan sige noget om temperaturen i økonomien.

Mandag må landets bilforhandlere igen have kundebesøg, da de er en del af genåbningen.

De Danske Bilimportørers direktør, Mads Rørvig, håber, at bilforhandlerne kan hente en del af det tabte salg.

- Med genåbningen af landets bilforhandlere er der udsigt til, at de danske bilforhandlere kan begynde at indhente vinterens tabte salg.

- Genåbningen sidste sommer viste, at kunderne vender hurtigt tilbage, når butikkerne får lov til at slå dørene op, siger han i en skriftlig kommentar.