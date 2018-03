Billig sport og dyrere reklamer: TV2 mere end fordobler overskud

- Seerne og brugerne har kvitteret for alt det gode, danske indhold, som vi tilbyder på tværs af TV2's kanaler og digitale platforme.

- Samtidig er samfundsøkonomien, reklamemarkedet og tv-seningen i 2017 gået samme - og gode - vej for TV2

I meddelelsen fra TV2 fremhæves "højere omsætning og lavere indholdsomkostninger - især til sport" som årsagerne til overskuddets vokseværk.

Forventningerne til 2018 er et overskud på mellem 200 og 225 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at 2018 med blandt andet vinter-OL og VM i fodbold er et "sportsår".

Det betyder større udgifter forbundet med at købe rettigheder til en pris på cirka 75 millioner kroner, anslår TV2.

Selv om mediet forventer et år med en lignende omsætning, er der nogle underliggende ændringer.

Forventningen er, at der næste år vil være flere abonnenter hos TV2 Play, der er TV2's streamingtjeneste. Til gengæld forventer tv-stationen at tjene færre penge på den traditionelle tv-seer.

Af årsregnskabet for 2017 kan man læse, at TV2's seerandel blandt alle danskere er vokset til 37,9 procent. Særligt kanalerne TV2 News, TV2 Sport og TV2 Fri er vokset i seerandel.

Derimod har hovedkanalen TV2 samt TV2 Zulu tabt seere i 2017.

Regnskabet præsenteres kort efter, at Kulturministeriet oplyste, at der fra april skiftes ud i bestyrelsen for at gøre TV2 klar til at blive solgt.

Det betyder blandt andet, at Jimmy Maymann erstatter Lars Liebst som bestyrelsesformand.