Se billedserie Når man arbejder med dyr, går alting ikke altid lige let. Patienten Timmy skal have taget et røntgenbillede af sine lunger, og der skal et par godbidder til, før det lykkes. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: Dennis' dagligdag er fyldt med dyr

Erhverv - 13. februar 2020 kl. 11:52 Af Ida Steenfeldt Andersen

Sådan beskriver dyrlæge Dennis Drostgaard essensen af sit arbejde på Evidensia Dyrehospital i Næstved.

Her har han hver dag med en håndfuld forskellige dyr at gøre, som alle på en eller anden måde har brug for hans ekspertise om dyrs anatomi.

- Selv om dyrene ikke har noget sprog, så er jeg ikke i tvivl, når de har ondt eller har det dårligt, siger Dennis Drostgaard.

Med tiden har han lært at aflæse dyrenes adfærd og på den måde fornemme, hvor skidt det står til.

Som et sygehus Der er rig mulighed for at få den nødvendige hjælp på dyrehospitalet, der både er indrettet med tandrum, knoglerum, en intensivafdeling, tre operationsstuer, kølerum, opvågningsafdeling, laboratorie, røntgenrum og en masse specialudstyr.

- Vi har rigtig mange muligheder for at give vores patienter en rigtig god behandling, og det er jo derfor, vi er her, siger Dennis Drostgaard.

Katte, der ofte kan være lidt sarte og sære, har fået indrettet et specielt konsultationsrum. Rummet er lydtæt, så hundegøen og andre lyde ikke forstyrrer. Der bliver også udskilt signalstoffer ud i rummet, som virker beroligende på katten.

Ud over at operere og behandle dyr har klinikken også mulighed for at undersøge væv og afføring for bedre at kunne stille diagnoser. Det betyder, at der for det meste hænger minimum tre klare plastikposer med hundelort i laboratoriet, som er til dyrkning for den frygtede hjertelungeorm, som hunde kan rammes og dø af.

- Man vænner sig til lugten, siger Dennis Drostgaard og smiler.

Hundehoste og hanhunde Nogle af de dyr Dennis Drostgaard undersøger, har han fulgt, siden de var små.

En af de faste patienter er en rød puddel på seks år ved navn Timmy. Han har hostet i et par måneder, og Dennis Drostgaard har i den forbindelse set på ham flere gange, men har ikke kunnet finde årsagen.

- Jeg bliver nødt til at tage et røntgenbillede af Timmys lunger for at se, om der kunne sidde noget fast dernede, siger han.

Timmy er normalt en glad og frisk agilityhund, men en anden patient på dyrehospitalet gør det svært for ham at ligge stille, da røntgenbilledet skal tages.

Efter et par godbidder lykkes det, men der bliver hverken fundet frø eller andre fremmedlegemer i Timmys lunger.

- Jeg har givet Timmys ejer noget binyrebarkhormon med hjem, som forhåbentlig kan få bugt med hans hoste, forklarer Dennis Drostgaard.

Den patient, som forstyrrede Timmy, er schæferhanhunden Cosmo på halvandet år.

Han skal i fuld narkose for at blive kastreret. En operation, der er hverdagskost på klinikken.

- Han er en hund, der »snakker meget«, så hyleriet er ikke fordi, han har ondt - endnu, siger Dennis Drostgaard.

Konflikt med kunderne De fleste dyr er en tur hos dyrelægen mindst én gang i deres liv. For ejerne betyder det penge op af lommen. Og en dyrlægeregning er som udgangspunkt ikke billig.

- Mange kæledyrsejere vil gøre rigtig meget for deres dyr, men det er stadig vigtigt at forventningsafstemme med dem, inden vi går i gang med at behandle eller operere på dyret, siger Dennis Drostgaard.

Han oplever somme tider, at kunderne er utilfredse med den pris, som behandlingen af deres dyr har kostet - også selv om der er blevet snakket om det ved en konsultation inden.

- Det er aldrig sjovt at skulle diskutere prisen, for det er så godt som umuligt at sætte en pris på deres kærlighed til dyret, men alligevel er en regning på et par tusind kroner en stor udgift for de fleste, siger han.

Heldigvis har mange dyreejere forsikret deres dyr af samme grund.

Sin døde hest om halsen Ejernes følelser for deres kæledyr kan komme til udtryk på mange måde. Billeder på de sociale medier, spaophold til dyrene eller tatoveringer af et poteaftryk.

Dennis Drostgaard kan tilbyde ejerne noget helt andet.

- Man kan få sit døde kæledyr brændt og få asken støbt ind i en glasperle, siger han.

Smykket, som bliver kaldt for en mindeperle, bliver mere og mere populært.

Dennis Drostgaard fik selv lavet en til sin kæreste, da deres kat døde. En kat, som han ikke havde noget problem med selv at undersøge og behandle.

- En af vores kunder har fået lavet en hel perlekæde af asken fra sin døde hest. Det så ret vildt ud, siger han.

Perlerne er endnu et bevis på, at der er mange følelser forbundet med jobbet som dyrlæge, selv om det i praksis handler om maskineriet under pelsen.