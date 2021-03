Se billedserie Kenn Rasmussen bag rattet i den første bil, han købte til Bigårdens El og Alarm. Internt bliver den kaldt for Krone 1, og selv om den ikke kører så meget mere, har den stor affektionsværdi. Fotos: Kim Rasmussen

Bigården har succes med el og alarmer

Erhverv - 11. marts 2021

Af Britt Nielsen En udvidelse af det geografiske område og 10 ansatte mere har været medvirkende til, at Bigårdens El og Alarm har fået lov til at kalde sig en Gazelle-virksomhed. Det betyder blandt andet, at omsætningen er fordoblet på fire år.

- Det er en stor anerkendelse af de ting, man tænker og gør. Det er en respekt for, at man gør noget rigtigt, siger indehaver Kenn Rasmussen og nævner, at specielt i disse tider, hvor der er mange udfordringer for virksomhederne, er det et kærkomment klap på skulderen.

Bigårdens El og Alarm har en aftale med Verisure, hvilket betyder, at de udfører alarmopgaver i en god bid af Region Sjælland og hele Region Hovedstaden.

- Vi har alt nord for E20, siger Kenn Rasmussen, som trods succes i de senere år ikke har flere udvidelsesplaner.

- Det vi kigger ind i, er status quo. Vi vil ikke kaste os over nye forretningsområder, men videoovervågning og adgangskontrol er i vækst, så det vil vi have mere fokus på, fortæller han.

Hver måned kommer nye kunder til. Størstedelen handler om alarmer, hvilket står for 80 procent af omsætningen.

Bigårdens El og Alarm laver også el-installation for faste kunder og små opgaver i lokalområdet.

- Vi har nogle kunder på alarmdelen, som synes, det er rart, hvis vi også klarer el-installationen. Så det gør vi, siger Kenn Rasmussen og viser, at der faktisk har været så travlt, at firmaskiltet ikke er kommet op på gavlen i lokalerne på Vintapperbuen.

Fra én til 26 ansatte Bigårdens El og Alarm har boet til leje i en del af bygningerne, men i efteråret købte Kenn Rasmussen hele ejendommen. Tidligere kørte han sit firma fra privaten, og det er også forklaringen på virksomhedens navn.

- Da jeg startede i 2007, boede jeg på den gamle bigård i Ejby Strand. Jeg bor ikke på Bigården mere, men nu kan det ikke hedde andet, fortæller Kenn Rasmussen, som kom fra et job som salgschef i et handels- og ingeniørfirma.

Han er uddannet elektriker og elektroinstallatør, og da han begyndte Bigårdens El og Alarm, skulle det bare være ham selv.

- Når man kan få noget til at lykkes for andre, så kan jeg også få det til at lykkes for mig selv, pointerer Kenn Rasmussen og fortæller, at det var et partnerskab med Dansikring Direct, som i dag hedder Verisure, som betød, at han havde grundlag for sin virksomhed.

I takt med, at han har fået et større og større område, er de ansatte stille og roligt kommet til. Første udvidelse og dermed også den første ansatte kom i 2009.

- I dag har vi 26 ansatte og to freelancere, siger Kenn Rasmussen og erkender, at han nu er mest direktør.

Måske Gazelle igen Det er især over de sidste tre-fire år, at Bigårdens El og Alarm har fået et større distrikt, og aftalen med Verisure er blevet udvidet.

Sidste år overtog virksomheden to tidligere partnere og har på den måde fået en del erhvervs- og privatkunder.

Denne udvidelse er ikke regnet med i Gazelle-titlen, så måske bliver Bigårdens El og Alarm Gazelle igen i år.

- Lige nu er der stigning i alarmer til erhvervsdelen, fordi der skal passes på de mange tomme butikker, siger Kenn Rasmussen og fortæller, at derudover kan Bigårdens El og Alarm også mærke, at der har været gang i hus- og sommerhussalget, hvor der så enten skal flyttes en alarm eller oprettes en ny.

- Jeg kan godt lide at have kunder indenfor sikring. Vi har et internt slogan, der er »ærlig, åbenhed og oprigtighed.« Det bliver nævnt på hvert eneste møde, og det bærer vi også ud. Det er os, som passer på kunderne, siger Kenn Rasmussen.