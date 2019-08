Det seneste år har været svært for Bang & Olufsen, der er kendt for tv, lydanlæg, højttalere og høretelefoner, da selskabet har måttet se både salget og overskuddet tage et dyk. (Arkivfoto).

Artiklen: Bestyrelsesformand er åben for muligt salg af Bang & Olufsen

Bestyrelsesformand er åben for muligt salg af Bang & Olufsen

Der er krise i Bang & Olufsen, og derfor er bestyrelsesformand Ole Andersen nu åben for snak om at sælge selskabet.

Det skriver Børsen.

- Hvis vi skulle få en henvendelse, så lytter vi.

- Men det vil jo i givet fald selvfølgelig også skulle diskuteres med aktionærerne. Det er vi forpligtet til, siger Ole Andersen til Børsen, da han bliver spurgt om, hvorvidt han er åben for muligheden for at sælge Bang & Olufsen.

Han uddyber, at det er blevet mere relevant i takt med flere dårlige resultater.

- Lamperne begynder at blinke lidt. Vi er i en situation, hvor vi skal have en beredskabsplan, og det har vi selvfølgelig, siger Ole Andersen til Børsen.

Det seneste år har været svært for Bang & Olufsen, der er kendt for tv, lydanlæg, højttalere og høretelefoner, da selskabet har måttet se både salget og overskuddet tage et dyk.

Selskabet kom ud af regnskabsåret 2018/2019 med et overskud på 19 millioner kroner. Det er et fald på 77 procent over det seneste år.

Samtidig er salget dykket med omkring 14 procent til 2,8 milliarder kroner.

Bang & Olufsen har tre gange siden december 2018 nedjusteret forventningerne.

Det har kostet dyrt på aktiemarkedet, hvor aktiekursen over det seneste år er faldet med over 70 procent.

Ole Andersen understreger over for Børsen, at Bang & Olufsen i dag befinder sig i en situation, hvor bestyrelsen fortsat tror på virksomheden som et selvstændigt selskab.

Man er således ikke klar til at sætte et decideret til salg-skilt på Bang & Olufsen.