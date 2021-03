Bestsellermilliardær køber sig ind i Coolshop

Den danske milliardær og Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens investeringsselskab overtager 25 procent af Coolshop.

Det oplyser onlinebutikken i en pressemeddelelse.

Coolshop har allerede et kendt ansigt i ejerkredsen. Investoren Jacob Risgaard, der for alvor blev kendt i offentligheden gennem DR-programmet "Løvens Hule", er medejer af Coolshop.

Virksomheden blev stiftet for 19 år siden og er siden ekspanderet til Island, England, Tyskland og Holland.

Coolshop er i Danmark kendt for sin internethandel, men den har også aktiviteter i fragt samt salg af legetøj i fysiske butikker.

Det er investeringsselskabet Brightfolk A/S, der overtager de 25 procent af virksomheden. Brightfolk hører under Heartland, der er Anders Holch Povlsens holdingselskab.

Jacob Risgaard udtaler i meddelelsen, at virksomheden nu går efter at blive en større europæisk aktør.

- Coolshop har ikke som sådan været til salg, men vi kan se, at der er et stort uudnyttet potentiale på markederne rundt om i Europa.

- Vi har i forvejen et ekstremt stærkt team, men at få Heartland som medejer, svarer lidt til at få Ronaldo med på holdet. Vi deler mange af de samme værdier og ser meget frem til i fællesskab at videreudvikle forretningen, så vi hen over de kommende år bliver en større europæisk aktør, udtaler Jacob Risgaard.

Coolshop vil investere mere i logistik, og virksomheden sigter efter yderligere markedsandele i Europa, lyder det.

Anders Holch Povlsen blev i januar af Bloomberg vurderet til at være nummer 240 på listen over de rigeste mennesker i verden. Han har en anslået formue på over 60 milliarder kroner.

Ud over at eje Bestseller er han også medejer af tøjselskabet Zalando, og så ejer han to tredjedele af aktierne i netsupermarkedet Nemlig.com.

Modekoncernen Bestseller blev i sin tid stiftet af Holch Povlsens forældre. Koncernen er blandt andet kendt for at stå bag tøjmærker som Jack & Jones, Selected, Pieces og Vero Moda.

Coronakrisen ramte ligesom resten af modebranchen Bestseller hårdt. I det seneste regnskabsår, der løb til slutningen af august sidste år, var resultatet før skat faldet med 72 procent til 776 millioner kroner.