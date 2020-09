Bestseller og 171 andre selskaber sender lønhjælp retur

Frem til 2. september har 171 selskaber ifølge en opgørelse fra Erhvervsstyrelsen tilbagebetalt lønhjælp til staten. Og Bestseller-koncernen bliver nu føjet til listen.

Det skriver Børsen.

Blandt virksomhederne, der har valgt at tilbagebetale lønkompensation de seneste måneder, er desuden Royal Unibrew, Jysk og Matas.

Flere af virksomhederne oplyser, at tilbagebetalingerne sker, fordi det er gået økonomisk bedre end først antaget i foråret.

Midt i marts forventede ejer af Bestseller Anders Holch Povlsen et underskud i årets regnskab. Det er imidlertid blevet afværget.

- Det bliver ikke et kønt regnskab, men det giver et positivt resultat, siger Anders Holch Povlsen i en pressemeddelelse ifølge Børsen.

Selve Bestsellers regnskab er endnu ikke offentliggjort, og det er derfor usikkert, hvad overskuddet lander på.

De 171 virksomheder har tilbagebetalt, hvad der svarer til 76,9 millioner kroner. Med Bestsellers returnering på 81 millioner kroner stiger beløbet til mere end det dobbelte, skriver Børsen.

Lønkompensation blev indført, da store dele af samfundet lukkede ned i foråret. Det skete for at undgå massefyringer grundet økonomisk nedgang som konsekvens af coronaudbruddet.

Det betød, at staten gik ind og dækkede en stor del af lønnen for hjemsendte medarbejdere. Når en virksomhed modtog lønkompensation, måtte der til gengæld ikke fyres ansatte.

Hundredtusindvis af medarbejdere har under coronakrisen været hjemsendt med lønkompensationen.

Det er stadig muligt for virksomheder at tilbagebetale penge, de har fået gennem lønkompensationsordningen. Derfor kan listen over selskaber, der betaler penge tilbage til staten, nå at vokse yderligere.