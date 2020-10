En illustration af lokalplanforslag om Bestseller Village, der blandt andet skulle indeholde et tårn på 320 meter. Nu ser projektet ud til at være helt droppet. (Arkivfoto)

Bestseller er tæt på at droppe byggeri af tårn på 320 meter

Det skulle have været den højeste bygning i Vesteuropa. Et højhus på 320 meter i Brande i Midtjylland.

Men nu er modekoncernen Bestseller, som står i spidsen for projektet, tæt på at droppe det.

Det fortæller Anders Holch Povlsen, ejer og administrerende direktør hos Bestseller, til Børsen.

Direkte adspurgt af Børsen om byggeriet bliver til noget, svarer Bestseller-topchefen:

- Nej, det er slet ikke noget, vi beskæftiger os med. Det er lagt væk, og det er kommunen også orienteret om.

- Det var et sjovt og skørt projekt, men lige nu har vi 100 andre ting, det er mere relevante at beskæftige sig med, siger Anders Holch Povlsen til Børsen.

Bestseller har som mange andre virksomheder været presset af coronakrisen.

Tidligere i år valgte Anders Holch Povlsen at skyde et milliardbeløb ind i selskabet for at hjælpe Bestseller gennem krisen.

Anders Holch Povlsen uddyber, at projektet med den 320 meter høje tårn ligger i allernederste skuffe.

Ikast-Brande Kommune gav grønt lys til projektet i marts 2019, men Bestseller valgte allerede i juni samme år at udskyde byggeriet.

Før nytår indsendte selskabet en byggetilladelse, men i januar år lød det, at Bestseller havde trykket på pauseknappen, og nu er projektet altså mere eller mindre lagt ned.

Ud over højhuset rummer lokalplanen en ny bydel med gågade, butikker, boliger, hotel, restauranter og uddannelsesinstitution.

Højhuset ville - hvis det var blevet bygget - med flere længder slå Herlev Hospital, der med sine 120 meter er den højeste bygning i Danmark.

Højhuset vil også i europæisk sammenhæng sætte et pejlemærke. Det vil eksempelvis overgå det 300 meter høje Eiffeltårnet i Paris.