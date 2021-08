Bestseller-ejer sælger ud af underskudsplaget skokæde

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har solgt størstedelen af skokæden Bianco.

Det skriver erhvervsmediet Finans tirsdag på baggrund af oplysninger i CVR-registeret.

Skokæden havde engang 180 butikker i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. I dag har den blot ni butikker i Danmark og Norge.

Kæden har i en årrække kæmpet med underskud.

Oplysninger i CVR-registeret viser ifølge Finans, at Bianco Footwears A/S nu er ejet af design- og handelsvirksomheden Last Studio.

Via selskabet Brightfolk har Anders Holch Povlsen investeret fire millioner kroner i Last Studio, som han nu ejer 20 procent af.

Dermed beholder Holch Povlsen en del af sit ejerskab i den underskudsplagede skokæde.

Til Finans bekræfter Lise Kaae, administrerende direktør for moderselskabet bag Holch Povlsens investeringer, det nye ejerskab.

Bianco blev stiftet i 1987.

Anders Holch Povlsen har været medejer af Bianco siden 2016. Dengang skød han 100 millioner kroner i virksomheden. Han har flere gange siden tilført penge til skokæden.

Siden 2010 har Bianco ikke haft overskud, og i de seneste fem regnskabsår har den ifølge Finans i alt tabt 169 millioner kroner.

Holch Povlsen er ifølge en opgørelse foretaget af erhvervsmediet Forbes i april Danmarks rigeste person.

I offentligheden er han bedst kendt som ejer af og direktør for modekoncernen Bestseller. Under den hører blandt andet mærker som Jack & Jones, Vero Moda og Only.

Mens Holch Povlsen har solgt størstedelen af Bianco, har han for nylig markeret sig ved at indtræde som storaktionær hos sportsklubben FC Midtjylland.

Her købte han sig i juni ind i ejerkredsen gennem sit firma Heartland med en kapitalindsprøjtning på 125 millioner kroner. Det giver ham en ejerandel på 25 procent.