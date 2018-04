Besparelser opvejer kundeflugt i tusindtal for Telenor

Telenor i Danmark har kunnet putte flere penge i kassen i de første tre måneder af 2018 på trods af, at selskabet mistede en markant mængde kunder.

- Vi er inde i en god udvikling, hvor vi både formår at effektivisere og digitalisere vores forretning, mens vi på samme tid lykkes med at øge indtjeningen

- Det kan jeg kun være tilfreds med, og det er for mig en god indikator for, at vores transformationsstrategi leder os mod en sundere og mere rentabel forretning, skriver Jesper Hansen, administrerende direktør i Telenor Danmark, i en pressemeddelelse.

Transformationsstrategien har dog ikke ændret på det faktum, at Telenor tabte 35.000 kunder i kvartalet.

Kundetabet er fordelt på 29.000 mobilkunder, 5000 fastnetkunder og 1000 bredbåndskunder. Tilbagegangen skyldes primært tabet af en aftale med staten.

I første kvartal betød det isoleret set farvel til 28.000 kunder, og Jesper Hansen fortæller, at det forventes at løbe op i 90.000 i løbet af andet kvartal, når alle kunder er skiftet over til konkurrenten.

- Når man ser bort fra kundetabet til staten, så har vi en ganske stabil udvikling i kundebase, siger Jesper Hansen.

Telemarkedet i Danmark var i årevis præget af en benhård priskrig, der sendte priserne, kunderne betalte, ned. Det sendte samtidigt teleselskabernes resultater sydover.

Men der er smule bedring. Telenors gennemsnitlige indtjening per mobilkunder, ARPU, steg til 150 norske kroner i første kvartal mod 138 på samme tidspunkt i 2017.

Telenor har omkring 1,8 mio. mobilkunder i Danmark, 137.000 bredbåndskunder og 59.000 fastnetkunder.