Beskæftigelsen slår kun rekord ved storbyerne

Ud af 11 landsdele er det kun Københavns omegn, Østsjælland og Østjylland, hvor beskæftigelsen slår rekord ifølge analysen.

Senioranalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Sofie Holme Andersen er forfatter til analysen.

Overordnet går det godt med beskæftigelsen efter corona, når man kigger på hele Danmark, siger hun.

Sofie Holme Andersen peger på, at der kan være flere årsager til, at det står forskelligt til i de enkelte landsdele. Det kan skyldes, at folk flytter eller pendler mere, end de tidligere har gjort.

- Vi kan også se, at i nogle af de landsdele er befolkningen i den arbejdsdygtige alder blevet mindre i den periode, vi har kigget på, siger hun.

Beskæftigelsen måles efter, hvor din arbejdsplads ligger, ikke hvor din bopæl er. Palle Sørensen, som er cheføkonom hos Nykredit, mener, at analysen viser, nogenlunde hvad man kunne forvente.

Han peger på, at analysen afspejler de generelle samfundsmæssige tendenser med, at folk i højere grad flytter til områder omkring de større byer som Aarhus og København.

- Og i og med folk flytter, så flytter jobbene i højere og højere grad også med, siger han.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse viser syv landsdele - Bornholm, Nordjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn, Nordsjælland og Vest- og Sydsjælland - hvor beskæftigelsen var lavere i andet kvartal i 2021 end i samme periode i 2008.

Palle Sørensen fortæller, at den gennemsnitlige pendlerafstand er steget fra 2008 til 2019.

Han mener, at den primære årsag til, at beskæftigelsen i store dele af landet stadig er lavere end før finanskrisen, er, fordi folk flytter fra de områder.

Men han mener ikke, at det er et problem for økonomien, at det kun er Østjylland, Københavns Omegn og Østsjælland, der slår beskæftigelsesrekorder.

Det kunne det være, hvis jobbene var et andet sted end de ledige. Men tallene afspejler ikke, at der er et mismatch, mener Palle Sørensen.

- Ledighedsprocenten både i København og Københavns omegn ligger over landsgennemsnittet, og i Østjylland og på Østsjælland ligger den tæt på gennemsnittet.

Der er fortsat 10.000 færre beskæftigede lønmodtagere i selve København end før coronakrisen.

- Det hænger sammen med, at der er nogle hoteller og restauranter, som ikke helt er tilbage endnu. Det er de forhåbentlig snart, forklarer Sofie Holme Andersen.

Palle Sørensen kalder beskæftigelsestallet fra København en lille overraskelse, men er enig i betragtningen.

- Jeg tror, at det afspejler, at nogle af de erhverv, som stadig er underdrejet af coronakrisen, hovedsageligt ligger i København. Det er særligt hoteller og restauranter, og det er kultur og frihed, siger han.

Palle Sørensen påpeger, at beskæftigelsen i de erhverv stadig er lavere end før coronapandemien.