Besætning på Mærsk-skib er i sikkerhed efter piratangreb

Containerskibet "Maersk Cadiz" blev lørdag angrebet af pirater i Guineabugten ud for Nigeria.

Søndag er alle 21 besætningsmedlemmer i sikkerhed. Også skibet er sikret, oplyser Mærsks pressechef, Signe Wagner, i en mail.

- Vi er meget bekymrede over den øgede sikkerhedsrisiko fra væbnede angreb på handelsskibe i området.

- Vi var meget heldige denne gang, og vores besætning på "Maersk Cadiz" er i sikkerhed. Risikoen har imidlertid nået et niveau, hvor lokale regeringer og det internationale samfund må håndtere den uacceptable situation, udtaler Palle Laursen, teknisk chef i Mærsk, i mailen.

På Twitter skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S), at angrebet understreger "alvoren i Guineabugten".

- Derfor grund til at fortsætte dansk initiativ med at søge opbakning hos allierede til fælles maritim indsats i området. Den maritime sikkerhed er vigtig at kæmpe for, skriver hun.

Danmark har taget initiativ til at etablere en international flådestyrke. Den skal patruljere i Guineabugten for at beskytte den internationale skibstrafik.

Ifølge mediet Maritime Danmark har antallet af piratangreb i området været stærkt stigende i år.

Typisk har pirater forsøgt at tage besætningsmedlemmer med sig som gidsler, når de har haft held med at trænge ind på skibet.

Ifølge Danske Rederiers administrerende direktør, Anne H. Steffensen, sker 90 procent af verdens kidnapninger til søs i Guineabugten.

Den 7. november angreb pirater det danske tankskib "Torm Alexandra" i området.

Ingen besætningsmedlemmer blev taget som gidsler. Italienske marinesoldater kunne efterfølgende befri skibet og besætningen.

Containerskibet "Maersk Cadiz" var på vej fra Tema i Ghana til Kribi i Cameroun, da det blev angrebet i weekenden.

Nigerianske flåde- og eskortefartøjer ankom søndag til stedet for at hjælpe.

"Maersk Cadiz" er bygget i 2013. Det er 249 meter langt og har en kapacitet på 4500 containere.

Det sejler under Singapores flag.