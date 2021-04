Beregning: Brexit skærer få procent af fiskeindustriens salg

Der har de seneste år været bekymringer om, at Storbritanniens udtræden af EU ville betyde stor tilbagegang for den danske fiskeindustri, da danske fiskere historisk set har fanget en stor del af sine fisk i britisk farvand.

Men regningen bliver næppe så stor, som man kunne have frygtet.

Det viser beregninger fra økonomer på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Økonomerne når frem til, at den danske fiskeindustri - fiskefabrikker - og engroshandlen med fisk risikerer et fald i omsætningen på mellem 2,5 og 4,6 procent.

Årsagen er delvist, at danske kvoter i de områder, der påvirkes af brexit-aftalen, bliver skåret med ni procent.

Dermed vil man ikke kunne fange så mange fisk som tidligere, men da de tilbageværende kvoter ikke bliver udnyttet i dag, behøver tilbagegangen ikke at blive så stor.

- De kvoter, der er omfattet af brexit-aftalen, udnyttes i dag ikke fuldt ud, og hvis man udfylder dem fuldt ud, vil man kunne opretholde stort set samme fiskeri som i dag, siger Max Nielsen, der er økonom og lektor på Københavns Universitet.

De lavere kvoter vil ifølge beregningen betyde en nedgang i salget på 0,5-2,6 procent.

Den anden årsag til tilbagegangen er, at der med brexit-aftalen vil blive pålagt told på fisk, som danske virksomheder importerer fra lande, der ikke er medlem af EU - herunder Norge, Grønland og Færøerne - og eksporterer direkte videre til Storbritannien.

Den nye told kommer især til at ramme salget af rejer, som typisk bliver importeret fra Grønland og eksporteret videre til Storbritannien.

- Den nye told kan give en effekt, hvor man måske får et produkt, der nu bliver for dyrt at eksportere.

- Det er primært rejer, som i dag stammer fra tredjelande og bliver solgt videre til Storbritannien, og her er opgaven for den danske fiskeindustri at få solgt det på andre markeder, hvilket ikke er umuligt.

- På den måde vil man kunne redde en del af det tabte salg - måske ikke det hele - men meget, siger Max Nielsen.

Max Nielsen betegner tilbagegangen på 2,5-4,6 procent som et worst case-scenarie, og selv hvis det skulle ende der, er det langt bedre end frygtet.

- De danske fiskere har indtil sidste år haft omkring en tredjedel af deres fangster i britisk farvand, og der var nævnt en frygt for, at hele den adgang kunne forsvinde.

- Set i det lys er det her langt lavere, end hvad man hørte, før brexit-aftalen var indgået, siger Max Nielsen.